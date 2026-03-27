Profil Robert Leonard Marbun, Eks Direktur Bea Cukai yang Kini Jadi Sekjen Kemenkeu

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi melantik Robert Leonard Marbun sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Aula Mezzanine, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Robert menggantikan posisi Heru Pambudi yang telah menjabat sebagai Sekjen selama lima tahun terakhir. Pengangkatan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24/TPA/2026 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 16 Maret 2026.

Profil dan Rekam Jejak Robert Leonard Marbun

Robert Leonard Marbun lahir di Medan pada 23 Juni 1970. Ia dikenal sebagai pejabat karier yang memiliki latar belakang kuat di bidang kepabeanan dan hubungan internasional. Sebelum ditarik kembali ke Kemenkeu, Robert sempat bertugas sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Pendidikan tingginya diselesaikan di Universitas Padjajaran (Sarjana Hubungan Internasional), kemudian melanjutkan studi Master of Policy Analysis di Saitama University, Jepang (2000), dan meraih gelar Doctor of Philosophy in Economics dari Kobe University, Jepang (2004).

Karier di Lingkungan Kementerian Keuangan:

2011: Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai (DJBC).

2012: Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi.

2015: Direktur Kepabeanan Internasional DJBC.

2018: Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara.

2026: Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

Target Ekonomi 6 Persen

Dalam sambutannya, Menkeu Purbaya menekankan pentingnya peran Sekjen dalam melakukan orkestrasi antar-lembaga. Purbaya secara spesifik memberikan target agar organisasi Kemenkeu semakin solid demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mendekati angka 6 persen pada tahun ini.

Catatan Redaksi: Robert Leonard Marbun juga tercatat aktif dalam forum kepabeanan dunia (World Customs Organization/WCO) dan pernah menjabat sebagai Chairperson of the WCO Audit Committee.

Pelantikan ini menandai kelanjutan perombakan birokrasi di tubuh Kementerian Keuangan sejak Purbaya Yudhi Sadewa menjabat sebagai Bendahara Negara pada September 2025 lalu.