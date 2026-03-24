Puncak Arus Balik Mulai Terasa, Masyarakat Diimbau Manfaatkan WFA

(Antara)

LONJAKAN arus balik Lebaran 2026 diperkirakan mulai meningkat pada 24 Maret. Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk mengatur waktu perjalanan lebih cermat, seiring potensi kepadatan kendaraan menuju Jabodetabek yang kian terlihat sejak awal pekan.

PT Jasamarga Transjawa Tol memproyeksikan sekitar 285 ribu kendaraan akan kembali ke arah Jakarta melalui ruas Tol Trans Jawa. Indikasi peningkatan itu sudah muncul pada 23 Maret, ketika volume kendaraan dari arah timur melonjak signifikan.

Data lalu lintas menunjukkan, pada Shift 1 tanggal 23 Maret 2026 sebanyak 12.624 kendaraan melintas melalui Gerbang Tol Cikampek Utama menuju Jakarta. Angka tersebut meningkat hampir 50 persen dibanding kondisi normal yang berada di kisaran 8.442 kendaraan.

Baca juga : Berkaca pada Arus Mudik, Kemenhub Imbau Pemudik Hindari Puncak Arus Balik Lebaran 2026

Menghadapi potensi kepadatan, operator tol menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Sebanyak 22 gardu tol di Gerbang Tol Cikampek Utama dioperasikan khusus untuk melayani arus kendaraan ke Jakarta. Selain itu, akses tambahan melalui GT Cikampek Utama 8 juga disiapkan untuk mengurangi penumpukan.

Corporate Secretary & Legal JTT, Ria Marlinda Paallo, mengatakan langkah tersebut bertujuan menjaga distribusi arus tetap merata. "Langkah ini diharapkan dapat mendistribusikan arus kendaraan secara lebih merata serta meminimalkan potensi antrean di gerbang tol," ujarnya dikutip pada Selasa (24/3).

Di sisi lain, Korlantas Polri juga menyiapkan rekayasa lalu lintas berupa sistem one way dari Gerbang Tol Kalikangkung, yang akan diterapkan menyesuaikan kondisi di lapangan.

Baca juga : Kapolri Prediksi Puncak Arus Balik Lebaran 1446 H Dimulai 24 Maret

Pemerintah turut mendorong masyarakat untuk tidak kembali secara bersamaan pada puncak arus balik. Salah satu strategi yang disarankan adalah memanfaatkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) agar perjalanan lebih tersebar.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan mengimbau masyarakat mengatur ulang jadwal perjalanan. "Kami imbau masyarakat untuk bisa memanfaatkan waktu WFA yang diberikan agar bisa kembali pada tanggal 25, 26 atau 27 Maret," katanya.

Selain pengaturan waktu, pengguna jalan juga diminta bijak saat memanfaatkan rest area. Durasi istirahat diharapkan tidak terlalu lama agar bisa bergantian dengan pengguna lain.

"Kami juga mengingatkan kepada masyarakat untuk menggunakan rest area sebaik-baiknya. Maksimalkan waktu 30 menit supaya bisa bergantian dengan yang lainnya atau maksimalkan tempat istirahat yang juga berada di luar jalur tol," tambah Aan. (Mir/I-1)