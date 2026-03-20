Ramadan-Lebaran Ada Promo Penjualan Hunian dan Komersial

PADA periode Ramadan dan Idul Fitri 1447 H, Paramount Land menghadirkan berbagai promo penjualan melalui untuk produk hunian dan komersial di Gading Serpong dan Petals. Di Gading Serpong, program ini menawarkan voucer cashback yang sangat menarik hingga puluhan juta rupiah per unit.

"Tersedia beragam properti di Gading Serpong, antara lain hunian Matera Signature, Grand Pasadena Village, Altadena Residences, serta produk lain. Untuk produk komersial, promo berlaku bagi Pasadena Square North, Maxim Square, Grand Boulevard Aniva, dan beberapa pilihan unit komersial lain," ujar Chrissandy Dave, Direktur Paramount Land, dalam keterangan resmi, Jumat (20/3).

Petals turut menghadirkan promo menarik berupa voucer cashback yang sama hingga puluhan juta rupiah untuk berbagai pilihan hunian, seperti Lily, Gardenia, Gardenia Plus, New Aster, dan Canna. Promo juga tersedia untuk komersial Gardenia Square dan Indica Grande.

Paramount Land memberikan beragam pilihan cara pembayaran yang fleksibel, mulai dari supercash, tunai bertahap, hingga KPR. Seluruh penawaran tersebut berlaku selama periode promo 1-31 Maret 2026 dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

"Momen Lebaran merupakan momentum istimewa, khususnya bagi umat muslim, untuk berkumpul keluarga, mempererat kebersamaan, serta menikmati suasana liburan yang semarak dan penuh makna. Pada momen istimewa tahun ini, Gading Serpong tidak hanya menghadirkan program penjualan menarik, tetapi juga menghadirkan dekorasi kota dengan ornamen tematik Ramadan yang semarak, hingga menyelenggarakan berbagai kegiatan di sejumlah lokasi," tuturnya.

Pihaknya tidak hanya memastikan pengembangan kawasan yang saling terintegrasi, tetapi juga menghadirkan ruang publik yang aktif, aktivitas komunitas yang beragam, serta suasana kota yang selalu hidup. Hampton Square menghadirkan program spesial bertajuk The Light of Ramadhan yang berlangsung pada 10-29 Maret 2026. (Ant/I-2)