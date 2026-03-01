Oneway Nasional Diterapkan untuk Urai Kemacetan Mudik Lebaran 2026

ilustrasi.(MI)

PIHAK Jasamarga Transjawa Tol (JTT) menyampaikan rekayasa lalu lintas one way nasional dari KM 70 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang masih diberlakukan.

"One way diterapkan atas diskresi pihak kepolisian, guna mendukung kelancaran arus kendaraan arus mudik Lebaran yang menuju wilayah Timur Trans Jawa," kata VP Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo, dalam keterangannya di Karawang, Jabar, Kamis (19/3).

Disebutkan, seiring dengan evaluasi kondisi lalu lintas di lapangan, dilakukan penyesuaian rekayasa lalu lintas terhadap pemberlakuan one way lokal yang sebelumnya diterapkan dari KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung Ruas Jalan Tol Batang–Semarang hingga KM 459 Salatiga Ruas Jalan Tol Semarang–Solo.

Dengan penyesuaian tersebut, kondisi lalu lintas di ruas Jalan Tol Semarang ABC hingga Semarang–Solo saat ini telah kembali diberlakukan normal di kedua arah.

Ria Marlinda menyampaikan, penghentian one way lokal dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi lalu lintas yang terpantau telah berangsur terkendali.

"Sejak pukul 21.00 WIB, rekayasa lalu lintas one way lokal dari KM 414 Kalikangkung hingga KM 459 Salatiga telah dihentikan mengingat volume lalu lintas di ruas tersebut telah kembali normal," katanya.

Sementara untuk rekayasa lalu lintas one way nasional masih terus diberlakukan dari KM 70 Cikampek Utama hingga KM 414 Kalikangkung dan akan terus dipantau bersama kepolisian guna memastikan kelancaran arus mudik.

Pengguna jalan diimbau untuk tetap berhati-hati dalam berkendara, menjaga jarak aman, memastikan kecukupan saldo uang elektronik, serta mengikuti arahan petugas di lapangan dan rambu lalu lintas yang berlaku. (Ant/P-3)