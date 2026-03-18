Program CSR Ramadan Hadirkan Takjil Gratis hingga Fasilitas Mudik bagi Pekerja Bangunan

Aquaproof menggelar rangkaian kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bertajuk #HangatnyaRamadan.(Dok.Aquaproof)

MOMENTUM Ramadan dimanfaatkan sejumlah perusahaan untuk memperkuat kontribusi sosial kepada masyarakat. Selain menjadi periode peningkatan aktivitas ekonomi, bulan puasa juga kerap menjadi waktu bagi pelaku usaha untuk berbagi manfaat secara langsung kepada lingkungan sekitar.

Memanfaatkan momentum tersebut, Aquaproof menggelar rangkaian kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bertajuk #HangatnyaRamadan. Program ini mencakup pembagian takjil di berbagai daerah hingga penyelenggaraan mudik gratis bagi para pekerja sektor informal, khususnya tukang bangunan.

Aquaproof merupakan merek pelapis anti bocor yang dipasarkan oleh PT Adhi Cakra Utama Mulia. Marketing Manager PT Adhi Cakra Utama Mulia, Chandra Kurniawan, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat.

Baca juga : Warm & Earthy Tones Jadi Tren Warna Cat Eksterior 2026

“Dalam berbagai momen, Aquaproof hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di bulan Ramadan 2026 ini melalui #HangatnyaRamadan. Aquaproof berharap dapat berbagi kebahagiaan dan memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, serta mempererat tali silaturahmi antara perusahaan dan lingkungan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif secara berkelanjutan. “Aquaproof tidak hanya sebagai cat pelapis anti bocor dan anti rembes untuk bangunan, tetapi juga menjadi sahabat yang peduli dalam setiap momen kehidupan,” lanjutnya.

Program berbagi takjil telah menjadi agenda rutin dalam beberapa tahun terakhir. Namun pada 2026, cakupan kegiatan diperluas ke sejumlah kota, antara lain Bandung, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Makassar, dan Serang. Kegiatan ini berlangsung pada 9–13 Maret 2026 dengan total hampir 2.000 paket takjil yang dibagikan.

Baca juga : Menutup Tahun dengan Berbagi, Kepedulian Sosial Menjadi Bagian dari Nilai Perusahaan

Distribusi takjil dilakukan menjelang waktu berbuka puasa di depan toko bangunan yang bekerja sama dengan perusahaan. Sasaran penerima mencakup masyarakat sekitar serta pengguna jalan seperti pengendara dan pejalan kaki. Meski dihadapkan pada kondisi cuaca yang tidak menentu, kegiatan tetap berlangsung dengan antusiasme tinggi dari masyarakat.

Partisipasi mitra toko bangunan juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program ini. Salah satu pemilik toko bangunan, Yoko dari TB Summa, menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan tersebut.

“Terima kasih kepada Aquaproof, hari ini telah berbagi takjil untuk masyarakat sekitar TB Summa, semoga Aquaproof selalu lancar, jaya, dan maju. Aku approve Aquaproof,” katanya.

PROGRAM MUDIK ASIK

Selain berbagi takjil, perusahaan juga meluncurkan program Mudik Asik Aquaproof pada Ramadan tahun ini. Program ini memberikan fasilitas mudik gratis bagi tukang bangunan dengan rute keberangkatan dari Jakarta menuju Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya.

Keberangkatan peserta dilakukan pada 16 Maret 2026 dengan menggunakan bus yang disiapkan untuk memastikan perjalanan yang aman dan nyaman. Program ini ditujukan bagi para tukang yang selama ini menjadi pengguna loyal produk perusahaan dan ingin merayakan Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman.

Salah satu peserta program mudik, Yatimin, mengaku terbantu dengan adanya program tersebut. “Senang banget dengan adanya program ini karena kalau pulang kampung ongkos sendiri mahal. Alhamdulillah program ini membantu. Harapan saya semoga program seperti ini terus berlanjut dan tahun depan bisa mengadakan mudik gratis lagi,” ujarnya.

Menutup rangkaian kegiatan tersebut, Chandra menyampaikan bahwa program ini menjadi bagian dari upaya perusahaan menghadirkan momen Ramadan yang lebih bermakna.

“Melalui Mudik Asik Aquaproof, kami senang bisa menjadi bagian dari momen hangat ini dan mengantar langkah awal para peserta menuju rumah, keluarga, dan cerita indah di Hari Raya,” tutupnya. (E-2)