Bear Brand Hadirkan Dukungan Gizi Selama Ramadan

SEBAGAI bagian dari komitmen untuk terus menghadirkan kebaikan dari kemurnian, tahun ini Bear Brand berkolaborasi dengan Grab, serta lebih dari 900 masjid di Indonesia, untuk menyalurkan ratusan ribu produk susu mereka untuk mendukung masyarakat yang aktif beraktivitas selama Ramadan.

Bagi banyak orang, hari-hari selama bulan Ramadan tetap diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari bekerja, menghadiri berbagai pertemuan, hingga menjalankan ibadah malam seperti tarawih dan i’tikaf. Oleh karena itu, menjaga stamina selama berpuasa dan memenuhi kebutuhan asupan gizi menjadi hal yang penting, mengingat tubuh tetap membutuhkan energi untuk beraktivitas sepanjang hari.

Business Executive Officer Adult Dairy Bear Brand Mirna Tri Handayani menjelaskan, kebiasaan sederhana seperti pemenuhan kebutuhan gizi harian dapat membantu umat Islam dalam menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah puasa.

"Kami menghadirkan dukungan yang nyata bagi masyarakat agar tetap bertenaga dalam menjalani aktivitas. Salah satu langkah yang dapat dilakukan dengan membiasakan minum 1 kaleng Bear Brand saat sahur untuk membantu melengkapi kebutuhan gizi selama berpuasa," ujarnya.

Sahur dianggap bukan sekadar mengisi perut sebelum berpuasa, tetapi menjadi sumber energi utama yang akan digunakan tubuh sepanjang hari. Oleh karena itu, penting untuk memilih makanan yang mampu memberikan energi secara bertahap dan bertahan lebih lama.

Karbohidrat kompleks seperti nasi merah, kentang, oatmeal, atau roti gandum dicerna lebih lambat oleh tubuh sehingga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil dan mencegah rasa lapar datang terlalu cepat. Kombinasikan dengan protein seperti telur, ayam, ikan, atau susu yang berperan dalam menjaga massa otot sekaligus membantu tubuh merasa kenyang lebih lama.

MINUMAN BERGIZI

Selain makanan utama, melengkapi sahur dengan minuman bergizi juga dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi sebelum memulai aktivitas. Minum satu kaleng Bear Brand saat sahur dapat menjadi pilihan praktis untuk melengkapi kebutuhan gizi sebelum memulai aktivitas, dan juga dapat dikonsumsi setelah berbuka sebagai bagian dari pemenuhan gizi setelah menjalani puasa seharian.

Selain itu, untuk menjaga hidrasi tubuh, masyarakat dapat membagi konsumsi cairan secara bertahap antara waktu berbuka hingga sahur. Air putih tetap menjadi sumber hidrasi utama. Namun, minuman bergizi juga dapat membantu melengkapi kebutuhan gizi tubuh selama Ramadan.

"Salah satunya adalah Bear Brand yang mengandung 100% susu steril murni berkualitas tinggi tanpa gula tambahan maupun pengawet, dengan total solid susu yang tinggi," kata Mirna.

Melalui kolaborasi yang dihadirkan pada tahun ini, Bear Brand dapat menjangkau masyarakat yang tetap aktif bekerja selama bulan Ramadan. Salah satu pengemudi GrabCar, Wahyudi yang terlibat dalam program ini menyampaikan bahwa inisiatif tersebut memberikan dukungan bagi banyak orang yang masih beraktivitas di ruang publik saat Ramadan.

“Melalui program ini, kami senang bisa ikut membagikan BEAR BRAND kepada sebagai bagian dari pemenuhan asupan gizi harian, sehingga bisa membantu mereka menambah energi setelah menjalani aktivitas seharian," pungkasnya. (E-2)