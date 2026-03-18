Layanan Logistik dan Tol Dipastikan Tetap Optimal saat Lebaran 2026

Gerbang tol Marunda.(Dok.SPSL)

PT Pelindo Sinergi Lokaseva (SPSL) memastikan seluruh layanan operasional tetap berjalan optimal selama periode libur dan arus mudik Lebaran 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat serta distribusi barang nasional di tengah meningkatnya aktivitas selama Hari Raya Idulfitri.

Senior Vice President Sekretariat Perusahaan SPSL, Dewi Fitriyani, mengatakan perusahaan telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif, baik pada klaster logistik pendukung pelabuhan maupun pengembangan wilayah.

“Sebagai bagian dari Pelindo Group, kami berkomitmen memastikan layanan tetap berjalan optimal selama periode Lebaran. Berbagai langkah kesiapan operasional telah kami lakukan agar aktivitas logistik pendukung pelabuhan maupun hinterland tetap berjalan aman dan lancar,” ujar Dewi.

LAYANAN OPERASIONAL

SPSL memastikan layanan operasional di seluruh unit usaha tetap berjalan sesuai standar. Koordinasi juga dilakukan secara intensif dengan pengguna jasa dan pemangku kepentingan guna menjaga kelancaran aktivitas logistik selama periode libur.

Pada sektor logistik pendukung pelabuhan, perusahaan mengoptimalkan layanan depo peti kemas, lapangan penumpukan, gudang, hingga distribusi multimoda yang terintegrasi dengan pelabuhan. Kesiapan tersebut mencakup pengaturan kapasitas, kesiapan peralatan, serta penguatan distribusi melalui transportasi darat dan kereta api.

Selain itu, pengelolaan area pelabuhan termasuk lalu lintas kendaraan logistik dan aktivitas bongkar muat juga dipastikan tetap tertata selama periode Lebaran.

Untuk mendukung efisiensi operasional, SPSL memanfaatkan sistem digital terintegrasi seperti Container Depot Operating System (CDOS), Yard Operating System (YOS), dan Behandle Operation System (BOS). Sistem ini memungkinkan layanan tetap berjalan optimal meski terjadi peningkatan aktivitas.

Perusahaan juga memperkuat penerapan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) melalui pengawasan berkala, penerapan standar keselamatan, serta peningkatan kesiapan personel di lapangan.

POTONGAN TARIF

Di sisi lain, SPSL melalui anak usahanya, PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP Tollways), memberikan potongan tarif tol hingga 44 persen bagi kendaraan golongan II hingga V untuk rute jarak jauh di Jalan Tol Cibitung–Cilincing mulai 1 Maret 2026.

Selain itu, diskon hingga 30% juga diberlakukan untuk semua golongan kendaraan pada 15, 16, 26, dan 27 Maret 2026. “Pemberian potongan tarif ini merupakan salah satu langkah perusahaan dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode Lebaran,” kata Dewi.

Pengelola tol juga menyiapkan langkah operasional seperti pemantauan kondisi jalan, kesiapan layanan lalu lintas dan transaksi, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan guna memastikan perjalanan pengguna tetap aman dan lancar.

Melalui berbagai upaya tersebut, SPSL berharap dapat terus menghadirkan layanan yang andal sekaligus mendukung kelancaran arus mudik dan distribusi logistik selama Lebaran 2026. (E-2)