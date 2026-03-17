1.000 Paket Makanan dan Sembako Diberikan kepada Lady Ojol di Festival 1000 Berkah

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) bersama Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar menyalurkan 1.000 paket makanan berbuka, sembako, dan perlengkapan ibadah kepada komunitas pengemudi ojek online perempuan (Lady Ojol) dalam rangkaian Festival 1000 Berkah selama Ramadan 1447 Hijriah.

Kegiatan yang berlangsung pada 19 Februari hingga 14 Maret 2026 di kawasan Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, ini dihadiri sekitar 30 ribu pengunjung dari wilayah Jabodetabek. Festival tersebut menghadirkan berbagai program, mulai dari literasi keuangan syariah, edukasi kesehatan, konsultasi bisnis, hingga perencanaan finansial berbasis prinsip syariah yang dipadukan dengan kajian keislaman.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui program sustainability corner, yakni fasilitas pengumpulan sampah plastik dari pengunjung. Sampah yang terkumpul kemudian dikonversi menjadi donasi berupa paket makanan, sembako, dan alat salat bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk Lady Ojol.

Chief Customer Marketing Officer Prudential Syariah, Vivin Arbianti Gautama, mengatakan program tersebut bertujuan mengajak masyarakat menjaga lingkungan sekaligus berbagi kepada sesama.

“Selama hampir tiga minggu Festival 1000 Berkah berjalan, kami menyediakan sustainability corner untuk mengumpulkan kemasan plastik di kawasan Masjid Al-Azhar. Selain menjaga lingkungan tetap bersih, kemasan ini akan ditukar menjadi makanan berbuka, paket sembako, serta seperangkat alat salat untuk Lady Ojol,” ujar Vivin dalam keterangan tertulis, Selasa (17/3).

Ia menambahkan, aksi sosial ini juga merupakan bentuk apresiasi terhadap perempuan pengemudi ojek online yang memiliki peran penting dalam menopang ekonomi keluarga. “Aksi sosial ini juga sebagai bentuk apresiasi kepada para perempuan, yaitu Lady Ojol, yang memiliki peran penting di keluarga,” katanya.

Selain kegiatan sosial, festival ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelibatan 40 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kuliner lokal. Prudential Syariah memberikan dukungan berupa subsidi sebesar 30% dari biaya sewa stan untuk membantu pelaku usaha memperluas pasar.

Melalui kegiatan ini, Prudential Syariah bersama Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar berharap dapat terus mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah, sekaligus memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan menghadirkan dampak sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat. (E-2)