PT JIEP Fasilitasi 250 Warga Mudik Gratis ke Tiga Kota di Jawa

PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) (Perseroda) memfasilitasi sebanyak 250 pemudik ke tiga kota di Jawa dalam program mudik gratis Idul Fitri 1447 Hijriah di sekitar Kawasan Industri Pulogadung.

"Program Mudik Gratis ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial PT JIEP kepada masyarakat di sekitar kawasan. Total sebanyak lebih dari 250 pemudik dengan tujuan Semarang, Solo, dan Surabaya," kata Direktur Utama PT JIEP, Satrio Witjaksono di Jakarta, Senin (16/3).

Program yang merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan ini memberangkatkan ratusan pemudik menuju sejumlah kota di Pulau Jawa pada 16-17 Maret 2026. Sebanyak enam bus disiapkan untuk mengantarkan para peserta mudik agar dapat kembali ke kampung halaman dengan aman, nyaman, dan tertib.

Satrio berharap, program mudik gratis ini dapat membantu meringankan beban biaya perjalanan masyarakat menjelang Lebaran. "Kami berharap fasilitas yang kami sediakan dapat membantu masyarakat pulang ke kampung halaman dengan aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga," ujarnya.

Selain sebagai bentuk kepedulian sosial, program ini juga menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk terus memberikan manfaat bagi

masyarakat luas.

Sebagai pengelola kawasan industri sekaligus bagian dari ekosistem BUMN, PT JIEP tidak hanya berfokus pada kegiatan bisnis, tetapi juga aktif menjalankan berbagai program sosial yang berdampak langsung bagi lingkungan sekitar.

Satrio menambahkan, partisipasi perusahaan dalam penyelenggaraan mudik gratis juga menjadi upaya untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran. Dengan adanya fasilitas transportasi yang disediakan, masyarakat dapat melakukan perjalanan pulang kampung dengan lebih terorganisir dan aman.

"Program ini pun diharapkan mampu memberikan pengalaman mudik yang lebih nyaman bagi para peserta, sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat yang berada di sekitar Kawasan Industri Pulogadung," jelasnya.

Melalui penyelenggaraan program Mudik Gratis tersebut, Satrio berharap dapat terus berkontribusi dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung terciptanya perjalanan mudik yang lebih aman, tertib, dan lancar menjelang perayaan Idul Fitri. (Ant/E-2)