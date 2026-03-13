Produktivitas Industri Terancam Kelembapan Tinggi, Dehumidifier Jadi Solusi

Ilustrasi(Dok Notale)

KELEMBAPAN udara sering kali dianggap sebagai persoalan kecil dalam operasional industri. Padahal, kondisi udara yang terlalu lembap dapat menimbulkan berbagai risiko serius, mulai dari kerusakan mesin hingga menurunnya kualitas produk.

Di lingkungan pabrik dan gudang, kelembapan tinggi dapat mempercepat korosi pada mesin produksi. Kondisi ini juga memicu pertumbuhan jamur pada bahan baku maupun produk jadi, yang pada akhirnya dapat menurunkan mutu produk sebelum sampai ke tangan konsumen.

Masalah serupa juga terjadi pada fasilitas lain yang menyimpan material sensitif. Pada laboratorium, udara yang terlalu lembap berpotensi mengganggu stabilitas sampel penelitian dan memengaruhi akurasi alat ukur. Sementara itu, di ruang arsip, perpustakaan, maupun ruang penyimpanan dokumen, kelembapan tinggi dapat menyebabkan dokumen menjadi berjamur, rapuh, bahkan rusak permanen.

Secara umum, tingkat kelembapan udara atau relative humidity (RH) di atas 60% sudah cukup untuk memicu berbagai masalah tersebut. Selain mempercepat kerusakan material, kondisi ini juga mendukung pertumbuhan mikroorganisme yang dapat merusak bahan maupun produk.

Dalam industri yang berorientasi ekspor, dampaknya bahkan bisa lebih serius. Produk yang terkontaminasi jamur selama proses penyimpanan berpotensi ditolak di pasar internasional, sehingga menimbulkan kerugian finansial sekaligus merusak reputasi perusahaan.

Kelembapan yang tidak terkendali juga dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan. Mesin produksi yang lebih cepat berkarat membutuhkan perawatan lebih sering, sementara bahan baku dan produk jadi lebih berisiko mengalami kerusakan. Untuk mengatasi masalah tersebut, banyak industri mulai mengandalkan sistem pengendalian kelembapan khusus. Salah satu perangkat yang umum digunakan adalah dehumidifier industrial. Perangkat ini dirancang untuk menyerap kelembapan udara dalam kapasitas besar sehingga kondisi ruangan dapat tetap stabil sesuai standar yang dibutuhkan.

Salah satu solusi yang tersedia di pasar adalah dehumidifier industrial dari Notale yang dirancang untuk berbagai kebutuhan industri, mulai dari gudang, pabrik, laboratorium hingga ruang arsip.

“Perangkat dehumidifier industrial umumnya memiliki kemampuan menyerap kelembapan dalam jumlah besar agar tetap efektif di area produksi yang luas. Sebagai contoh, seri Notale Dehumidifier Drymax mampu menyerap hingga 110 liter kelembapan per hari dengan cakupan area hingga sekitar 350 meter persegi. Kapasitas ini membuatnya cocok digunakan pada gudang besar, fasilitas logistik, maupun lini produksi berskala luas yang memiliki tingkat kelembapan tinggi,” ujar Brand Marketing Manager Notale Indonesia, Andri Sutanto, dikutip dari siaran pers yang diterima, Jumat (13/3).

Sementara itu, untuk area dengan skala lebih kecil atau menengah, tersedia seri Notale Dehumidifier Xentra yang memiliki kapasitas penyerapan hingga 60 liter per hari dengan jangkauan area sekitar 180 meter persegi. Kapasitas ini dinilai cukup untuk menjaga stabilitas kelembapan di ruang produksi, area penyimpanan bahan baku, maupun ruang pengolahan.

“Dengan kemampuan penyerapan tersebut, kelembapan udara dapat dikendalikan secara konsisten sehingga risiko korosi, pertumbuhan jamur, serta kerusakan material dapat ditekan,” imbuh Andri.

Selain kapasitas besar, dehumidifier industrial juga dilengkapi sejumlah fitur untuk mendukung operasional di lingkungan industri. Beberapa perangkat, seperti produk Notale, telah dilengkapi panel kontrol layar sentuh yang memudahkan pengaturan perangkat. Sistem ini juga dilengkapi indikator kelembapan secara real-time sehingga pengguna dapat memantau kondisi udara di dalam ruangan dengan lebih akurat. Perangkat ini juga menyediakan mode operasi yang fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna maupun kondisi lingkungan kerja.

Selain itu, konstruksi mesin dirancang kokoh agar dapat beroperasi secara kontinu dalam jangka waktu panjang, mengingat perangkat ini sering digunakan di fasilitas produksi yang beroperasi hampir tanpa henti.

Dengan kondisi lingkungan yang lebih terkontrol, perusahaan dapat meminimalkan potensi kerugian akibat kerusakan material, gangguan produksi, maupun kegagalan memenuhi standar kualitas. Karena itu, pengelolaan kelembapan udara kini semakin dipandang sebagai bagian penting dari upaya menjaga efisiensi operasional sekaligus melindungi kualitas produk di berbagai sektor industri. (E-4)