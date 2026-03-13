Beli Mobil Baru Jadi Mudah dengan BRI KKB, Nikmati Bunga Flat 2,85%

Ilustrasi(Antara)

Memiliki mobil baru kini tak lagi sekadar rencana. Di tengah kebutuhan mobilitas yang semakin dinamis, solusi pembiayaan yang ringan dan praktis menjadi pertimbangan utama sebelum memutuskan membeli kendaraan.

Menjawab kebutuhan tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menghadirkan BRI KKB dengan bunga mulai 2.85% p.a dan proses pengajuan yang bisa dilakukan secara digital melalui BRImo.

Cicilan Lebih Ringan dengan Bunga Kompetitif

Salah satu faktor utama saat membeli mobil baru adalah besaran cicilan per bulan. Lewat BRI KKB , BRI menawarkan bunga mulai 2.85% flat p.a. Skema bunga flat membuat nominal cicilan tetap setiap bulan dengan tenor 3 tahun sehingga memudahkan perencanaan keuangan jangka panjang.

Dengan cicilan yang stabil, nasabah bisa lebih tenang mengatur pengeluaran bulanan tanpa khawatir adanya perubahan signifikan di tengah masa kredit. Skema ini cocok bagi karyawan tetap, ASN, pegawai BUMN, hingga profesional muda yang menginginkan kepastian dalam pengelolaan finansial.

Tenor Fleksibel Hingga 60 Bulan

Selain bunga yang kompetitif, BRI KKB juga menyediakan pilihan tenor hingga 60 bulan. Jangka waktu yang fleksibel ini memberi ruang bagi nasabah untuk menyesuaikan cicilan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing.

Tenor yang lebih panjang dapat membantu meringankan nominal cicilan bulanan, sementara tenor yang lebih singkat bisa dipilih bagi yang ingin melunasi kredit lebih cepat. Fleksibilitas ini menjadi nilai tambah bagi calon pembeli mobil pertama maupun mereka yang ingin melakukan upgrade kendaraan.

DP Mulai 10% dan Dukung Pembiayaan EV

Dari sisi uang muka (DP), BRI memberikan kemudahan mulai 10% untuk kendaraan berbahan bakar minyak (BBM). Angka ini membuat mobil baru terasa lebih terjangkau karena dana awal yang perlu disiapkan menjadi lebih ringan.

Tak hanya itu, BRI juga mendukung pembiayaan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) dengan DP mulai 25%. Dukungan ini menunjukkan komitmen BRI terhadap tren kendaraan ramah lingkungan yang semakin berkembang di Indonesia, sekaligus memberi kesempatan bagi masyarakat untuk beralih ke kendaraan yang lebih berkelanjutan.

Ajukan Mudah Lewat BRImo

Kemudahan tidak hanya soal bunga dan DP, tetapi juga proses pengajuan. Kini, pengajuan kredit mobil baru BRI KKB dapat dilakukan melalui aplikasi BRImo. Nasabah tak perlu lagi repot datang ke Unit Kerja BRI untuk memulai proses.

Cukup melalui ponsel, pengajuan dapat dilakukan secara praktis dan efisien. Fitur ini menjadi solusi bagi masyarakat dengan mobilitas tinggi yang menginginkan layanan cepat dan serba digital. Bagi nasabah payroll BRI, prosesnya pun semakin terintegrasi dan mudah.

Solusi Pembiayaan Modern untuk Kebutuhan Mobilitas

Mobil bukan lagi sekadar alat transportasi, tetapi juga bagian dari gaya hidup dan kebutuhan keluarga. Dengan kombinasi bunga kompetitif mulai 2.85% flat p.a., tenor 36 bulan, DP ringan, serta proses digital melalui BRImo, BRI KKB hadir sebagai solusi pembiayaan kendaraan yang modern dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Periode promo ini berlaku s.d 30 April 2026

Segera ajukan kredit mobil baru BRI KKB melalui BRImo dan rasakan kemudahan prosesnya langsung dari genggaman.