Ciri Perusahaan yang Bertahan saat Kompetisi Ketat

PERUSAHAAN yang mampu bertahan dan unggul di era kompetisi ketat ialah menempatkan kesejahteraan karyawan sebagai agenda penting. Pada akhirnya ini akan memengaruhi kualitas customer value dari suatu merek.

"Well-being karyawan memiliki korelasi yang sangat kuat dengan kinerja bisnis. Jadi di saat produktivitas karyawan meningkat, loyalitas pelanggan meningkat, dan yang penting profitabilitas bisnis juga meningkat," jelas Kemal E. Gani, Chairman Swa Media Group, dalam keterangan resminya, Jumat (13/3).

Kemal juga menjelaskan, dalam membangun loyalitas pelanggan, perusahaan juga harus membangun tiga customer value dan menjaga keseimbangannya. Ketiga customer value tersebut ialah functional value, economic value dan emotional value.

Head of Customer Satisfaction Division PT Sharp Electronics Indonesia, Lise Tiasanty, membagikan pengalaman pihaknya menciptakan dan memberikan customer value selama 56 tahun mereka hadir di Indonesia. "Teknologi berubah cepat dan hal itu juga mengubah kebutuhan pelanggan, baik dari segi produk, perilaku atau cara berbelanja, dan value yang dikejar, sehingga kami juga harus cepat mengakomodasi semua itu," jelas Lise.

Dengan mengakomodasi nilai yang diekspektasi oleh pelanggan terbukti merek perusahaan asal Jepang itu masih menjadi pilihan. Padahal, imbuhnya, di luar ada banyak pilihan lain yang lebih murah. Namun, pelanggan tahu mereka akan mendapatkan nilai lebih yang tidak ada pada merek lain.

Itu disampaikan pada acara pemberian penghargaan Indonesia Brand Excellence in Customer Value 2026 dan Indonesia Best Employee Well-Being 2025. Indonesia Best Employee Well-Being 2025 diberikan antara lain kepada Axa Mandiri Financial Services, Yayasan Rumah Zakat Indonesia, Tangkas Cipta Optimal (Taco Group), Chubb Life Insurance Indonesia, Nutrifood Indonesia, Elnusa, Centrepark Citra Corpora, Finnet Indonesia, Elnusa Petrofin, dan Mandiri Utama Finance.

Peraih Indonesia Brand Excellence in Customer Value 2026 iala Bank Mandiri, Livin' by Mandiri, Mandiri e-Money, Mandiri Kartu Kredit, Mandiri Call, Zurich Autocillin, Aspira, Sharp, Solaria, Mustika Ratu, HM Sampoerna (Sampoerna A, Sampoerna Hijau, Dji Sam Soe, dan Sampoerna A Mild), Good Day, Kopi ABC, Kapal Api, Zurich Travel Insurance, Axa Insurance Indonesia, dan Bank Syariah Indonesia. (I-2)