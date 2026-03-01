Dukungan aparat keamanan dinilai memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran kegiatan industri hulu minyak dan gas bumi.(Dok. PetroChina)

PANGLIMA Kodam II/Tuanku Imam Bonjol (Pangdam II/TIB) Mayjen TNI Arief Gajah Mada melakukan kunjungan kerja ke fasilitas Betara Gas Plant yang dikelola oleh PetroChina International Jabung Ltd pada Selasa (10/3). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari rangkaian agenda kerja Pangdam di wilayah Korem 042/Garuda Putih dalam rangka meninjau kondisi keamanan wilayah serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan strategis.

Dalam kunjungan tersebut, Pangdam II/TIB didampingi oleh Komandan Korem 042/Garuda Putih Nyamin serta Komandan Kodim 0416/Tanjung Jabung Zulhiardi. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Field Manager PetroChina International Jabung Ltd, Arif Hari Suseno, yang didampingi oleh Komandan Security Arief Atmoko beserta jajaran manajemen dan tim pengamanan perusahaan.

Dalam kesempatan tersebut, manajemen PetroChina menyampaikan apresiasi atas dukungan TNI dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah operasional perusahaan. Dukungan aparat keamanan dinilai memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran kegiatan industri hulu minyak dan gas bumi, khususnya di wilayah Blok Jabung yang merupakan salah satu kawasan strategis penghasil energi nasional.

Bagi Petrochina International Jabung, kunjungan ini merupakan kehormatan sekaligus momentum untuk memperkuat sinergi antara perusahaan dan aparat TNI.

Pasalnya, kolaborasi yang terjalin selama ini telah membantu menciptakan situasi yang kondusif bagi operasional perusahaan.

Selain itu, dukungan dan sinergi yang selama ini terjalin dengan TNI menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan dan kelancaran operasional kegiatan hulu migas di Blok Jabung.

Terlebih, Betara Gas Plant merupakan bagian dari objek vital nasional yang memiliki peran strategis dalam mendukung pasokan energi. Oleh karena itu, koordinasi dan kerja sama yang erat dengan aparat keamanan menjadi hal yang sangat penting guna memastikan kegiatan operasional berjalan aman dan berkelanjutan.

Kunjungan kerja ini juga menjadi kesempatan bagi jajaran TNI untuk melihat secara langsung fasilitas produksi serta memahami peran strategis industri hulu migas dalam mendukung ketahanan energi nasional. Selain itu, dialog antara manajemen perusahaan dan jajaran TNI juga menjadi sarana untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah operasional.

PetroChina berharap sinergi yang telah terjalin dengan baik bersama TNI dapat terus diperkuat. Dengan terciptanya stabilitas keamanan di sekitar wilayah operasi, kegiatan industri hulu migas di Blok Jabung diharapkan dapat terus memberikan kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan energi nasional sekaligus mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. (E-1)