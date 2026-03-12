Mudik Tenang dengan Proteksi Kecelakaan dan Rumah Rp10 Ribu

(MI/HO)

MENJELAN perayaan Idul Fitri 1447 H atau Lebaran 2026, tradisi mudik kembali menjadi sorotan utama mobilitas nasional. Menyikapi fenomena ini, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) meluncurkan program perlindungan khusus untuk memastikan masyarakat dapat pulang ke kampung halaman dengan rasa aman dan nyaman.

Sekretaris Perusahaan Jasindo, Brellian Gema Widayana, menjelaskan bahwa periode mudik Lebaran merupakan momen dengan risiko mobilitas tertinggi sepanjang tahun. Oleh karena itu, persiapan dari sisi proteksi finansial terhadap risiko kecelakaan dan keamanan properti menjadi sangat penting.

Program ini menawarkan produk asuransi kecelakaan diri yang inklusif dengan premi mulai dari Rp10.000. Meski preminya terjangkau, manfaat yang ditawarkan sangat kompetitif, mencakup perlindungan selama perjalanan baik menggunakan moda transportasi darat, laut, maupun udara.

Berikut rincian manfaat yang bisa didapatkan oleh peserta program:

Jenis Perlindungan Nilai Pertanggungan (Maksimal) Santunan Kecelakaan Diri Rp100 juta Asuransi Kebakaran Rumah Tinggal Rp50 juta Asuransi Kebongkaran Rumah Rp7,5 juta Santunan Biaya Evakuasi Medis Rp1,5 juta Santunan Ambulans Rp1,5 juta

Perlindungan Ganda: Perjalanan dan Rumah Tinggal

"Momentum mudik Lebaran selalu diiringi dengan peningkatan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Melalui Program Asuransi Mudik, Jasindo ingin memberikan rasa tenang dan aman bagi masyarakat yang melakukan perjalanan ke kampung halaman sekaligus memberikan perlindungan terhadap rumah yang ditinggalkan," ujar Brellian di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Salah satu momok bagi pemudik ialah risiko rumah dibongkar maling atau terjadi korsleting listrik yang memicu kebakaran saat rumah kosong. Dengan mengaktifkan asuransi ini, masyarakat mendapatkan double protection. Selain diri sendiri yang terlindungi dari risiko kecelakaan, aset bangunan rumah juga terjamin dari risiko kehilangan akibat pencurian (kebongkaran) dan kebakaran.

Informasi Penting: Santunan biaya evakuasi juga mencakup biaya medis ke fasilitas kesehatan terdekat hingga biaya pemulangan jenazah apabila terjadi risiko terburuk selama perjalanan mudik.

Mendorong Literasi Asuransi Nasional

Selain bertujuan memberikan perlindungan nyata, Jasindo berharap program ini dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk lebih mengenal instrumen asuransi. Sebagai salah satu pilar BUMN asuransi, pihaknya berkomitmen menyediakan produk yang relevan dengan kebutuhan sosiologis masyarakat Indonesia.

Melalui kemudahan akses dan harga yang ekonomis, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya manajemen risiko semakin meningkat, sehingga perayaan Idul Fitri 2026 dapat berlangsung dengan penuh kedamaian tanpa rasa khawatir berlebih. (I-2)