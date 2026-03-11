Buka Gerai Baru untuk Perkuat Posisi sebagai Destinasi Belanja Keluarga

Ilustrasi(Dok FooFoo)

FooFoo, ritel lifestyle keluarga dengan tagline “The Family Lifestyle Store”, resmi membuka gerai terbarunya di Lampung. Kehadiran store tersebut menandai komitmen FooFoo untuk semakin memperluas jangkauan serta menghadirkan pengalaman belanja yang nyaman, lengkap, dan menyenangkan bagi keluarga Indonesia.

Sebagai destinasi belanja keluarga, FooFoo menghadirkan beragam pilihan produk lifestyle yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Mulai dari kebutuhan rumah tangga, perlengkapan anak, stationery, beauty hingga berbagai produk lifestyle yang fungsional dan menarik, semuanya dikurasi untuk memberikan kemudahan berbelanja dalam satu tempat.

Industri ritel lifestyle keluarga di Indonesia sendiri menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat positif.

Meningkatnya jumlah keluarga muda, gaya hidup praktis, serta kebutuhan masyarakat akan produk yang fungsional dan terjangkau menjadikan sektor ini terus berkembang.

Konsep toko yang menyediakan berbagai kategori produk dalam satu tempat seperti yang diusung FooFoo dinilai semakin diminati oleh konsumen karena memberikan pengalaman belanja yang lebih efisien dan menyenangkan.

Melalui pembukaan gerai di Lampung ini, FooFoo menargetkan penjualan hingga Rp500 juta per bulan, seiring dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap konsep toko lifestyle keluarga yang praktis dan modern. Pembukaan gerai FooFoo di Lampung diharapkan dapat menjadi pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan lifestyle keluarga, sekaligus menghadirkan pengalaman berbelanja yang lebih praktis, inspiratif, dan menyenangkan.

Untuk merayakan momen Grand Opening, FooFoo juga menghadirkan berbagai promo spesial dan penawaran menarik yang dapat dinikmati oleh pelanggan.

Promo itu berlaku mulai 8 hingga 30 Maret 2026, memberikan kesempatan bagi masyarakat Lampung untuk merasakan langsung pengalaman berbelanja di FooFoo dengan berbagai keuntungan menarik.

“Kami sangat antusias menghadirkan FooFoo di Lampung sebagai bagian dari upaya kami untuk semakin dekat dengan keluarga Indonesia. Melalui konsep The Family Lifestyle Store, kami ingin menjadikan FooFoo sebagai destinasi belanja keluarga yang tidak hanya lengkap, tetapi juga memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan bagi seluruh anggota keluarga,” ujar manager operasional FooFoo, Junsius, dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu (11/3).

Ke depan, FooFoo juga berencana untuk terus memperluas jaringan ritelnya di berbagai kota di Indonesia. Setelah Lampung, Kota Jambi menjadi salah satu lokasi yang diproyeksikan untuk pengembangan cabang berikutnya, sebagai bagian dari strategi ekspansi FooFoo dalam menjangkau lebih banyak keluarga Indonesia.

Dengan konsep toko yang modern, ramah keluarga, serta pilihan produk yang beragam, FooFoo berharap dapat menjadi destinasi belanja keluarga yang menghadirkan nilai, kenyamanan, dan keceriaan dalam setiap kunjungan.

Masyarakat Lampung kini dapat mengunjungi Store FooFooyang beralamat di Jl. Diponegoro, Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, dan menikmati berbagai promo spesial selama periode grand opening. (E-4)