Danareksa Salurkan 1.000 Paket Ramadan untuk Komunitas Disabilitas di Lima Kota

Danareksa memberikan 1.000 paket bantuan Ramadan bagi komunitas disabilitas di lima kota.(Dok.Istimewa)

HOLDING BUMN Danareksa bersama seluruh anggota holding menyalurkan 1.000 paket bantuan Ramadan bagi komunitas penyandang disabilitas secara serentak di lima kota, yakni Jakarta, Pasuruan, Demak, Makassar, dan Medan.

Program sosial yang dilaksanakan selama bulan suci Ramadan ini menjadi bagian dari komitmen Holding BUMN Danareksa dalam mendukung pemerataan kesejahteraan sosial serta penguatan sumber daya manusia.

Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang melibatkan seluruh anggota holding dalam satu ekosistem sinergi.

Baca juga : KBN Resmi Go Live SAP, Perkuat Digitalisasi Holding Danareksa

Corporate Secretary Holding BUMN Danareksa Agus Widjaja mengatakan penyaluran bantuan secara serentak di berbagai daerah dilakukan untuk memperluas jangkauan manfaat program sosial perusahaan, khususnya bagi kelompok rentan.

“Sebagai holding yang berorientasi pada penciptaan nilai dan kesejahteraan, kami mengorkestrasi seluruh anggota holding agar inisiatif sosial yang dijalankan memiliki skala dan dampak yang lebih terukur,” kata Agus dalam keterangan tertulis.

Menurut dia, kegiatan ini juga menjadi bentuk komitmen perusahaan untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama kelompok yang selama ini belum sepenuhnya tersentuh oleh berbagai program bantuan.

Baca juga : Holding BUMN Danareksa Kembali Raih Predikat Badan Publik Informatif

“Penyaluran serentak di lima wilayah ini adalah bukti nyata komitmen Holding BUMN Danareksa untuk memberikan kebermanfaatan langsung kepada masyarakat luas, khususnya kelompok rentan yang sering kali belum tersentuh program reguler,” ujarnya.

Program bantuan Ramadan tersebut melibatkan berbagai anggota Holding BUMN Danareksa, di antaranya PT Kawasan Industri Medan, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, PT Kawasan Berikat Nusantara, PT Kawasan Industri Wijayakusuma, PT Kawasan Industri Terpadu Batang, PT Surabaya Industrial Estate Rungkut, serta PT Kawasan Industri Makassar.

Selain itu, program ini juga didukung oleh sejumlah perusahaan lain dalam ekosistem holding, seperti PT Nindya Karya, PT Perusahaan Pengelola Aset, PT Kliring Berjangka Indonesia, PT Jalin Pembayaran Nusantara, PT Danareksa Finance, PT Danareksa Capital, hingga PT Balai Pustaka.

SINERGI ANTARPERUSAHAAN

Agus menjelaskan, sinergi antarperusahaan dalam satu holding menjadi kunci agar program sosial dapat dilaksanakan secara lebih luas dan terkoordinasi.

Pemilihan lima kota sebagai lokasi penyaluran bantuan juga mencerminkan jangkauan operasional anggota holding yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Holding BUMN Danareksa menggandeng Alunjiva Indonesia, sebuah komunitas yang bergerak dalam pemberdayaan penyandang disabilitas.

Melalui kerja sama ini, distribusi paket bantuan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Co-Founder Alunjiva Indonesia Fany Efrita menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang dilakukan bersama Holding BUMN Danareksa dalam menyalurkan bantuan bagi komunitas disabilitas.

Menurut dia, kerja sama antara sektor korporasi dan komunitas sosial menjadi langkah penting untuk memperluas dampak program pemberdayaan masyarakat.

“Kolaborasi seperti ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif dari seluruh anggota holding dapat memberikan dampak yang lebih luas dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan,” kata Fany.

Ia menilai keterlibatan berbagai perusahaan dalam satu ekosistem holding mampu memperkuat upaya pemberdayaan komunitas disabilitas yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan akses.

Selain memberikan bantuan langsung berupa paket kebutuhan Ramadan, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepedulian sosial terhadap kelompok disabilitas di masyarakat.

Agus menegaskan bahwa program TJSL yang dijalankan Holding BUMN Danareksa tidak hanya berfokus pada kegiatan bantuan jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk mendukung terciptanya ekosistem sosial yang lebih inklusif.

“Melalui inisiatif ini, Holding BUMN Danareksa berkomitmen untuk terus mendorong program-program TJSL yang memupuk ekosistem sosial yang berkeadilan, inklusif, dan memberdayakan masyarakat,” ujarnya.

Dengan kegiatan ini, Holding BUMN Danareksa berharap momentum Ramadan dapat menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas sosial serta meningkatkan kepedulian terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih, termasuk penyandang disabilitas. (E-2)