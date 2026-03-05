Suryacipta Paparkan Transformasi Ekosistem Industri Indonesia di Forum Investasi Hong Kong

Suryacipta hadir dalam forum bisnis yang digelar Federation Hong Kong Industries di Hong Kong, Rabu (4/3).(Dok.Suryacipta)

PT Suryacipta Swadaya (Suryacipta), anak usaha dari PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA), hadir sebagai pembicara dalam forum bisnis “Indonesia Infrastructure Transformation - Unlocking Cross Border Investment Opportunities” pada Rabu, (4/3) yang diselenggarakan oleh HSBC dan Federation Hong Kong Industries. Dalam sesi seminar yang dilanjutkan dengan diskusi panel tersebut, Suryacipta membagikan perspektif strategis mengenai evolusi kawasan industri Indonesia dalam menyambut relokasi rantai pasok global ke Asia Tenggara.

Kehadiran Suryacipta dalam forum ini sangat krusial mengingat peran vital Hong Kong sebagai salah satu pusat keuangan global (Global Financial Hub). Hong Kong juga berfungsi sebagai Super-Connector bagi perusahaan-perusahaan asal Tiongkok daratan (Mainland China) untuk menyalurkan modalnya ke pasar Indonesia.

Saat ini, Hong Kong mengukuhkan posisinya sebagai sumber Foreign Direct Investment (FDI) terbesar kedua bagi Indonesia. Berdasarkan data terkini, kontribusi FDI dari Hong Kong mencapai US$35,5 miliar dalam periode 2021-2025. Terlebih lagi, dengan posisi Hong Kong sebagai hub re-ekspor terbesar di dunia, banyak perusahaan manufaktur yang berbasis di sana kini melirik Indonesia sebagai basis produksi strategis guna mendiversifikasi rantai pasok mereka di tengah dinamika perdagangan global.

Mewakili Suryacipta, Abednego Purnomo selaku Chief Commercial Officer memaparkan transformasi fundamental ekosistem industri Indonesia di hadapan para pelaku usaha manufaktur Hong Kong. Menurut Abed, daya tarik Indonesia bagi manufaktur multinasional kini telah bergeser. "Kawasan industri modern tidak lagi sekadar menyediakan lahan, melainkan menawarkan integrasi penuh antara logistik, infrastruktur digital dan transisi energi,” ujarnya.

Pergeseran ini sejalan dengan target ambisius nasional untuk memangkas biaya logistik dari 23% PDB menjadi 8% pada 2045. Suryacipta mendukung hal tersebut melalui realisasi pengembangan kawasan industri yang terhubung langsung dengan infrastruktur strategis nasional, Subang Smartpolitan di Subang, Jawa Barat. Salah satu katalisator utama yang juga disoroti adalah peran Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, yang ditargetkan menjadi pelabuhan otomotif terbesar di Indonesia yang tentunya akan berperan penting bagi distribusi logistik internasional.

Dalam diskusi panel tersebut, terungkap bahwa kecepatan penetrasi pasar atau speed-to-market menjadi perhatian utama para investor asal Hong Kong. Menjawab tantangan ini, Abed menjelaskan bahwa sinergi antara reformasi regulasi dan kesiapan infrastruktur kawasan telah berhasil memangkas durasi realisasi investasi secara substansial. Hal ini memberikan kepastian operasional bagi perusahaan yang ingin segera memulai produksinya di Indonesia.

TREN INDUSTRIALISASI HIJAU

Lebih lanjut, tren industrialisasi hijau kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah standar baru. Pengembang kawasan industri di Indonesia, termasuk kota mandiri terintegrasi seperti Subang Smartpolitan “Green, Smart, and Sustainable City”, mengimplementasikan prinsip keberlanjutan ke dalam ekosistem mereka. Pengembangan lahan industri dan komersial di kawasan ini dipadukan dengan penerapan teknologi cerdas, salah satunya untuk mendukung para pelaku bisnis merealisasikan komitmen keberlanjutan dan target emisi nol bersih mereka secara terukur.

Menutup paparannya, Abed menyoroti pesatnya pertumbuhan sektor sekunder di Indonesia, khususnya pada industri logam yang mendominasi FDI Hong Kong dengan kontribusi sebesar 19,7 persen sepanjang periode 2021-2025. Munculnya peluang strategis di bidang baterai kendaraan listrik (EV) serta farmasi pun diproyeksikan akan menjadi penggerak utama permintaan lahan industri di masa mendatang, sekaligus menjadi pilar baru bagi pertumbuhan ekonomi kawasan.

Ia menekankan bahwa pemilihan mitra industri dengan jaringan rantai pasok yang matang menjadi faktor krusial dalam mengoptimalkan efisiensi biaya operasional jangka panjang. Hal inilah yang mendasari pengembangan Subang Smartpolitan, di mana Suryacipta berupaya menyediakan ekosistem yang mampu memfasilitasi para pelaku usaha untuk mewujudkan operasional industri yang lebih efisien, cerdas, dan berkelanjutan di Indonesia. (E-2)