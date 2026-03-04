Puncak Payload di Jabar Diprediksi Meningkat 15,7% saat Idul Fitri

Telkomsel Jabar siap manjakan pelanggan dengan berbagai fasilitas yang dimiliki.(MI/Naviandri)

PADA momen Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2026, Telkomsel menegaskan komitmen “Melayani Sepenuh Hati” agar pelanggan di wilayah Jawa Barat (Jabar) dan sekitarnya bisa jalani Ramadan sepenuh hati. Lebih tenang dengan layanan pelanggan Telkomsel yang tersedia 24/7, lebih berkesan dengan ragam penawaran spesial khusus RAFI dari Telkomsel, serta lebih aman dengan konektivitas terdepan dan terluas Telkomsel di setiap momen penting ibadah, silaturahmi, hingga perjalanan mudik.

Telkomsel memproyeksikan puncak payload di wilayah Jabar sekitar 5.52 PB atau meningkat sekitar 15,7% dibanding hari normal pada periode RAFI tahun ini, seiring aktivitas digital pelanggan di berbagai kategori aplikasi (video streaming, komunikasi, games, belanja online dan media sosial), kenaikan jumlah pelanggan tertinggi diprediksi ada di kota/kab Kuningan sebesar 64%.

General Manager Region Network Operations and Productivity Jabar Telkomsel, Danny Agus Triawan memaparkan Telkomsel ingin pelanggan merasa tenang karena jaringan kuat dan bisa diandalkan. Dengan penguatan jaringan dan teknologi terbaru, Telkomsel siap menjaga kualitas konektivitas agar pelanggan nyaman memakai layanan digital. Mulai dari beribadah, berkomunikasi dengan keluarga, hingga menikmati hiburan dan tetap produktif kapan pun dan di mana pun selama Ramadan hingga Idulfitri.

"Guna memastikan jaringan aman dalam menghadapi lonjakan trafik, kami telah mengoptimalkan jaringan di 45 titik prioritas (Points of Interest/POI) lintas kategori (area khusus/keramaian, transportasi, rute mudik, residensial dan tempat ibadah)," terangnya.

Lalu lanjut Dany Telkomsel juga menerapkan Autonomous Network berbasis AI untuk pemantauan end-to-end 24/7 (deteksi dini, diagnosis, hingga perbaikan otomatis), 11 Posko Siaga Network untuk menjaga kualitas layanan. Juga menyiagakan 3 unit COMBAT (Compact Mobile BTS) di lokasi dengan potensi kepadatan tinggi, guna memastikan kapasitas dan kualitas sinyal tetap prima. Melaksanakan drive test sepanjang >504 km (termasuk >330 km jalan tol) guna memastikan cakupan dan kualitas layanan suara dan data aman memadai.

"Memastikan koneksi pelanggan dan keluarga tetap stabil, di rumah atau pun di luar rumah, juga merupakan bagian dari komitmen Telkomsel melayani sepenuh hati, supaya setiap pelanggan Telkomsel bisa jalani Ramadan sepenuh hati," tandasnya.

Menurut Dany, selama Ramadan dan Idulfitri, berbagai pengalaman digital pelanggan turut didukung performa jaringan terdepan Telkomsel yang telah resmi diakui memiliki kecepatan internet tertinggi dan kualitas yang konsisten. Laporan analisis pengalaman pengguna Opensignal Mobile Network Experience Report edisi Desember 2025, resmi menempatkan Telkomsel sebagai pemimpin 11 dari 16 metrik jaringan, termasuk 5G Video Experience, 5G Games Experience, 5G Download Speed, 5G Upload Speed, 5G Coverage Experience, dan 5G Availability di Indonesia.

Sementara itu General Manager Mobile Consumer Business Region Jabar Telkomsel, Anandoz Bangsawan menyatakan Ramadan tahun ini, pihaknya ingin benar?benar hadir di sisi pelanggan, khususnya di Jabar dan sekitarnya, menemani setiap langkah dengan sepenuh hati dengan menyiapkan layanan yang selalu siap membantu kapan pun dibutuhkan, menghadirkan berbagai penawaran spesial dan memastikan jaringan tetap andal. Semua dilakukan agar pelanggan bisa menjalani ibadah dengan lebih tenang, menjalin silaturahmi tanpa hambatan, dan merasakan kehangatan yang penuh makna.

"Untuk memastikan kemudahan akses bantuan dan layanan, Telkomsel mengoperasikan 4 Posko Telkomsel Siaga (1 Posko Flagship dan 3 Posko Reguler) yang hadir pada periode 11-28 Maret 2026. Pelanggan dapat melakukan aktivasi dan isi ulang berbagai produk Telkomsel, mengakses layanan migrasi kartu SIM/eSIM, memperoleh bantuan layanan MyTelkomsel sampai menukarkan Telkomsel POIN," jelasnya.

POSKO TELKOMSEL SIAGA

Anandoz melanjutkan, untuk melengkapi ragam titik layanan pelanggan, tersedia melalui aplikasi MyTelkomsel, website www.telkomsel.com, media sosial @telkomsel, Call Center 188, ratusan GraPARI Siaga, serta puluhan ribu mitra Outlet Siaga di seluruh Indonesia. Kanal digital juga diperkuat melalui Posko RAFI Digital di TikTok, AI Travel Assistant di MyTelkomsel sebagai panduan mudik, serta fitur SISCAMLING (perlindungan anti-scam berbasis AI) untuk ketenangan berkomunikasi.

PENAWARAN KHUSUS

[Detail Paket Ramadan] Supaya Ramadan jadi lebih berkesan di hati pelanggan, Telkomsel juga telah menyiapkan pilihan paket spesial bagi pelanggan SIMPATI (Seru Sahur, Seru Ngabuburit, Seru Mudik, Seru Nonton, Surprise Deal), bagi pelanggan Halo (Halo Meaningful Deals, RoaMAX Umroh), dan bagi pelanggan by.U (Paket SOTR – Sahur On The Road, Paket Gas Pushrank, Ucoin Ramadan)," imbuhnya.

Sedangkan untuk konektivitas rumah/keluarga kata Anandoz, ada promo IndiHome (Promo Installation Fee, Promo Higher Speed), paket Orbit (Orbit Promo Ramadan, Paket Sahur & Ngabuburit), serta penawaran EZnet (Promo Installation Fee). Pelanggan juga bisa membantu mereka yang membutuhkan untuk mudik ke kampung halaman dengan mendonasikan sejumlah Telkomsel Poin melalui program loyalty Mudik Hepi.

General Manager Household Consumer Business Region Jabar Telkomsel, Putro Dewanto, menyampaikan, Melayani Sepenuh Hati bukan hanya sebuah kampanye, tetapi Telkomsel ingin menemani pelanggan menikmati momen Ramadan dan Idulfitri dengan pengalaman digital yang bermanfaat.

"Apa pun kebutuhannya mulai menemani sahur dan ngabuburit, kumpul bersama keluarga, berbagi kebaikan, mudik, hingga merayakan hari kemenangan, Telkomsel siap hadir. Semua ini adalah bagian dari komitmen kami untuk terus memberikan nilai tambah lewat konektivitas, layanan, dan solusi terbaik," pungkasnya.(E-2)