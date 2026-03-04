Headline
Pembatasan Digital Butuh Kepatuhan

Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.

Media Indonesia
Asuransi Digital Perluas Perlindungan Lebih Praktis
(MI/HO)

PT Asuransi BRI Life memperkenalkan Asuransi Digital atau Mobile Digital Insurance (MODI). Ini dirancang untuk menghadirkan perlindungan yang fleksibel, relevan dengan aktivitas masyarakat modern, serta dapat diakses secara end-to-end melalui platform resmi https://digital.brilife.co.id/.

Direktur Operasional BRI Life Andrew Bain, menyampaikan bahwa MODI merupakan bagian dari strategi transformasi digital perusahaan dalam memperluas akses perlindungan asuransi secara lebih praktis dan inklusif. Ini dilatarbelakangi oleh perubahan perilaku konsumen yang semakin mengutamakan kemudahan dan kecepatan layanan digital, termasuk dalam memenuhi kebutuhan perlindungan untuk berbagai aktivitas spesifik seperti olahraga, perjalanan, kegiatan religi, maupun event tertentu. 

"MODI dapat diakses tanpa proses administrasi yang kompleks. Seluruh proses, mulai dari pemilihan paket, pembelian polis, hingga pemantauan polis, dilakukan secara daring sehingga memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan bagi masyarakat dalam memperoleh perlindungan kapan saja dan di mana saja," ujar Andrew dalam keterangan resmi, Rabu (4/3).

Ada enam pilihan paket perlindungan berbasis aktivitas (activity-based insurance). Ini karena setiap individu memiliki profil risiko dan kebutuhan perlindungan yang berbeda. 

Dengan demikian, perlindungan lebih tepat sasaran (customized coverage), premi proporsional terhadap risiko, serta pendekatan komunikasi yang lebih tersegmentasi dan efektif. Strategi ini juga mendukung optimalisasi penetrasi pasar digital, peningkatan conversion rate, serta memperkuat positioning MODI.

Berikut enam paket Asuransi Digital MODI:

  • MOsport dirancang khusus untuk pribadi aktif yang gemar berolahraga. Paket ini siap melindungi dari risiko yang mungkin terjadi ketika beraktivitas fisik.
  • MOtravelling memberikan perlindungan bagi para traveler atau yang ingin berlibur mulai dari keberangkatan hingga kembali pulang.
  • MOactivity melindungi nasabah saat menjalani aktivitas sehari-hari.
  • MOreligi memberikan perlindungan menyeluruh selama perjalanan mulai dari keberangkatan hingga kembali ke rumah.
  • MOsafety bagi nasabah yang sering menghadapi situasi tak terduga dengan gaya hidup aktif.
  • MOevent untuk setiap kegiatan/event yang menjadikan nasabah dapat lebih tenang menikmati pertunjukan musik, seni, olahraga, dan lain-lain mulai dari awal hingga akhir acara. (I-2)



Editor : Wisnu Arto Subari
