Harga Saham BBCA Hari Ini 4 Maret 2026: Anjlok ke Bawah Rp7.000, Saatnya Buy on Weakness?

Pasar modal Indonesia diguncang sentimen negatif pada perdagangan Rabu, 4 Maret 2026. Saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), yang selama ini dikenal sebagai jangkar IHSG, harus rela terhempas ke bawah level psikologis Rp7.000. Penurunan ini menandai fase risk-off yang cukup ekstrem di sektor perbankan nasional.

Ringkasan Performa BBCA (4 Maret 2026)

Indikator Nilai Harga Terakhir Rp6.850 Perubahan (%) -3,53% Titik Terendah Harian Rp6.825 Status Sektoral Kompak Melemah (BBNI Terdalam)

Badai di Sektor Perbankan

Pelemahan BBCA tidak terjadi sendirian. Seluruh jajaran bank raksasa (Big Caps) terpantau kompak memerah. Bahkan, BBNI mencatatkan koreksi paling dalam di sektornya. Sentimen global yang dipicu oleh eskalasi ketegangan di Timur Tengah memaksa investor asing melakukan aksi jual bersih (net sell) masif di pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Anomali Pasar: Meski harga "nyungsep", laporan terbaru mengungkapkan bahwa duo investor raksasa justru terpantau melakukan aksi serok (akumulasi) di sepanjang kuartal I-2026. Bagi pemodal besar, jebolnya level Rp7.000 tampaknya dipandang sebagai peluang emas untuk mengoleksi saham blue chip di harga diskon.

Prospek RUPST dan Katalis Positif

Fundamental BBCA yang tetap kokoh—dengan torehan laba bersih Rp57,5 triliun pada 2025—menjadi alasan kuat mengapa investor institusi tetap percaya diri. Fokus pasar kini tertuju pada RUPST tanggal 12 Maret 2026. Selain pembagian dividen, rencana buyback saham senilai Rp5 triliun diharapkan menjadi bantalan kuat yang menahan kejatuhan harga lebih dalam lagi.

Kesimpulan Rekomendasi

Bagi investor dengan profil risiko moderat, area Rp6.800 merupakan level support kunci untuk diperhatikan. Dengan target harga konsensus analis yang masih berada di atas Rp10.000, koreksi saat ini menawarkan peluang Buy on Weakness bagi mereka yang berorientasi jangka panjang.

Disclaimer: Investasi saham memiliki risiko tinggi. Artikel ini bersifat informasi dan bukan perintah jual atau beli. Pastikan Anda melakukan analisis mandalam atau berkonsultasi dengan ahli sebelum mengambil keputusan transaksi.