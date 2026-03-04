Bank Mandiri Region V/Jakarta 3 menggelar buka puasa bersama, santunan anak yatim, dan program khitanan gratis .(Dok.Bank Mandiri)



BANK Mandiri Region V/Jakarta 3 menggelar buka puasa bersama, santunan anak yatim, dan program khitanan gratis dalam rangka Ramadan 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang dilaksanakan di wilayah Jakarta Selatan, Depok, dan Bogor.

Acara yang berlangsung pada Selasa (3/3) itu dihadiri Direktur Commercial Banking Bank Mandiri Totok Priyambodo, Komisaris Utama Zulkifli Zaini, Komisaris Independen Mia Amiati, SEVP Corporate Banking 1 Eny Kurniasih Mukarromah, serta Regional CEO Bank Mandiri Region V/Jakarta 3 Midian Samosir.

Direktur Commercial Banking Bank Mandiri Totok Priyambodo mengatakan Ramadan menjadi momentum bagi perusahaan untuk memperkuat solidaritas sosial melalui kegiatan yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

“Melalui kebersamaan dan aksi berbagi yang kami lakukan hari ini, Bank Mandiri berharap dapat menghadirkan keberkahan yang bermakna, sekaligus memperkuat hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar,” ujar Totok dalam keterangan resminya.

Ia menegaskan, sebagai agen pembangunan, Bank Mandiri berkomitmen mengintegrasikan nilai sosial dalam setiap inisiatif perusahaan. Menurut dia, kegiatan berbagi pada bulan suci merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk terus hadir di tengah masyarakat.

“Sebagai agen pembangunan, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus mengintegrasikan nilai-nilai sosial dalam setiap inisiatif perusahaan. Melalui semangat berbagi di bulan Ramadan ini, kami berharap dapat memperkuat sinergi dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, perusahaan menyalurkan berbagai bantuan kepada masyarakat sekitar. Bantuan yang diberikan meliputi paket perlengkapan sekolah untuk anak yatim, paket kesehatan berupa vitamin untuk lansia, serta paket sosial guna mendukung kebutuhan dasar warga.

Selain santunan dan buka puasa bersama, Bank Mandiri juga menyelenggarakan khitanan gratis bagi anak-anak di sekitar wilayah operasional. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, sekaligus mendukung upaya peningkatan kualitas kesehatan anak.

Secara nasional, melalui program Mandiri Berbagi Kebaikan, Mandiri Group menyalurkan bantuan kepada lebih dari 114.000 penerima manfaat selama Ramadan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.480 penerima manfaat berada di wilayah Region V/Jakarta 3.

Regional CEO Bank Mandiri Region V/Jakarta 3 Midian Samosir menyampaikan bahwa kegiatan sosial tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun.

“Kami ingin memastikan kehadiran Bank Mandiri tidak hanya dirasakan melalui layanan perbankan, tetapi juga melalui kontribusi nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Midian.

Ia menambahkan, perusahaan akan terus memperluas jangkauan program sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas dan berkelanjutan.

Selain program berbagi Ramadan, Bank Mandiri juga menyiapkan program mudik gratis menjelang Idul Fitri. Tahun ini, perusahaan menyediakan fasilitas mudik dengan 80 kota tujuan yang dapat diikuti masyarakat secara terbuka.

Program tersebut, lanjut Totok, merupakan bentuk dukungan perusahaan terhadap kelancaran perjalanan masyarakat ke kampung halaman saat Lebaran.

Dengan rangkaian kegiatan tersebut, Bank Mandiri menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam pembangunan sosial, sejalan dengan fungsi perusahaan sebagai lembaga perbankan dan mitra strategis pemerintah. (E-2)