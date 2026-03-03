Akhiri Skema Berbagi Merek, Elev8 Bidik Pertumbuhan Mandiri di Industri Broker Global

Tim di balik Elev8 menjelaskan bahwa peluncuran brand baru bukan sekadar perubahan nama, melainkan reposisi strategis yang telah diperhitungkan secara matang.(Dok. Elev8)

DINAMIKA industri financial technology (fintech) mendorong pelaku usaha untuk terus menata ulang strategi bisnisnya. Salah satu langkah yang kini ditempuh adalah membangun identitas merek baru demi memperkuat fondasi usaha jangka panjang.

Laporan Finance Feeds menyebutkan, perusahaan-perusahaan di balik broker Elev8 baru saja memperkenalkan brand baru sebagai bagian dari keputusan strategis untuk mengurangi ketergantungan, meningkatkan keandalan, serta membuka ruang pertumbuhan yang lebih luas di masa depan.

Dalam keterangannya kepada media tersebut, tim di balik Elev8 menjelaskan bahwa peluncuran brand baru bukan sekadar perubahan nama, melainkan reposisi strategis yang telah diperhitungkan secara matang.

Baca juga : Bukan Soal Durasi, Inilah Alasan Mengapa Orang Betah atau Kabur dari Antrean

Mengandalkan fondasi lama

Di sektor fintech, keandalan sistem dan pengalaman operasional menjadi aset utama. Membangun reputasi, infrastruktur teknologi, serta kepercayaan pasar membutuhkan waktu panjang. Karena itu, ketika entitas mapan meluncurkan identitas baru, fondasi lama biasanya tetap menjadi tulang punggung operasional.

Pendekatan ini pula yang diambil Elev8. Meski tampil sebagai brand baru, broker ini tetap mengandalkan fondasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun, mulai dari solusi perangkat lunak trading, pendekatan terhadap perjalanan pengguna (user journey), hingga struktur penawaran pasar yang komprehensif bagi trader.

Strategi tersebut dimaksudkan untuk memastikan kesinambungan layanan tanpa gangguan. Dengan mempertahankan infrastruktur dan teknologi yang sudah teruji, Elev8 berupaya menjaga efisiensi proses sekaligus menjamin stabilitas operasional bagi kliennya.

Baca juga : Satu Dekade, Aftech terus Dorong Inklusi Keuangan dan Penguatan Ekosistem Digital

Skala global jadi modal

Elev8 menegaskan bahwa meski brand-nya baru, tim pengelolanya memiliki pengalaman panjang di industri broker global. Saat ini, Elev8 disebut melayani sekitar 18 juta klien di lebih dari 100 negara. Operasionalnya juga diklaim berjalan dengan lisensi dari Mauritius dan Komoro.

Skala tersebut menjadi salah satu argumen utama perusahaan bahwa model bisnis yang dijalankan memiliki fondasi kuat. Dengan cakupan global yang luas, Elev8 menilai dirinya telah memiliki basis operasional yang memadai untuk menopang ekspansi lebih lanjut.

Dalam konteks industri broker yang sangat kompetitif, besarnya basis klien dan jangkauan geografis menjadi indikator penting atas daya tahan model bisnis serta kemampuan adaptasi terhadap regulasi lintas yurisdiksi.

Mengakhiri skema berbagi merek

Salah satu alasan utama lahirnya Elev8 adalah keputusan untuk mengakhiri perjanjian berbagi brand (brand-sharing agreement). Skema tersebut sebelumnya memungkinkan beberapa perusahaan menggunakan nama merek yang sama.

Menurut tim di balik Elev8, model tersebut dinilai kurang ideal untuk pengembangan jangka panjang. Untuk memperluas skala usaha dan memperkuat posisi strategis, perusahaan memandang perlu membangun identitas yang sepenuhnya independen.

Langkah ini dinilai sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap struktur merek lama sekaligus memberi ruang fleksibilitas lebih besar dalam pengambilan keputusan bisnis. Dengan brand sendiri, arah pengembangan produk, strategi pemasaran, hingga ekspansi pasar dapat ditentukan secara lebih mandiri.

Fokus pada ekosistem trader

Elev8 menyatakan bahwa brand barunya dibangun di atas ekosistem yang sejak lama mereka kembangkan untuk para trader. Ekosistem tersebut mencakup sumber daya analitis, materi edukasi, serta layanan pelanggan.

Dalam industri broker modern, diferensiasi tidak lagi semata pada akses instrumen keuangan, tetapi juga pada kualitas dukungan, kemudahan penggunaan platform, serta edukasi berkelanjutan bagi pengguna. Karena itu, penguatan ekosistem menjadi salah satu pilar utama dalam strategi Elev8.

Perusahaan menilai, dengan identitas baru yang lebih terfokus dan ekosistem yang terintegrasi, mereka memiliki peluang lebih besar untuk mengoptimalkan potensi pasar serta membangun reputasi sebagai entitas yang berdiri sendiri.

Strategi jangka panjang

Peluncuran Elev8 mencerminkan tren yang lebih luas di industri fintech, di mana konsolidasi, restrukturisasi, dan rebranding kerap dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar global.

Dengan mengakhiri skema berbagi merek dan membangun identitas independen, tim di balik Elev8 berharap dapat memperkuat keandalan, menjaga kesinambungan operasional, serta menciptakan peluang pertumbuhan baru dalam jangka panjang.

Seperti dilaporkan Finance Feeds, langkah ini bukan sekadar pergantian nama, melainkan bagian dari strategi menyeluruh untuk membangun fondasi yang lebih kokoh dan berkelanjutan di industri broker global yang kian kompetitif. (E-1)