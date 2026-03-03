Danamon dan Adira Finance Siapkan Solusi Finansial Holistik bagi Industri Otomotif

Stand Danamon di Indonesia International Motor Show Jakarta 2026.(Dok.Danamon)

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) bersama PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) dan didukung MUFG Bank menegaskan komitmen mendukung industri otomotif nasional melalui penyediaan solusi finansial holistik. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui partisipasi dalam Indonesia International Motor Show Jakarta 2026 yang digelar pada 5–15 Februari 2026.

Dalam pameran tersebut, Danamon, Adira Finance, dan MUFG hadir sebagai Official Bank Partner, Official Multifinance Partner, dan Official Trade-in Partner. Ketiganya mengusung tema “Your Infinite Autotainment Experience” dengan menghadirkan berbagai program pembiayaan dan promosi bagi pengunjung.

Direktur Utama Danamon, Daisuke Ejima, mengatakan partisipasi ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang perseroan dalam mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional.

“Sebagai Satu Grup Finansial, Danamon bangga dapat berpartisipasi dalam menyukseskan penyelenggaraan IIMS Jakarta 2026 bersama Adira Finance dan didukung MUFG. Kami memiliki komitmen jangka panjang untuk mendorong kemajuan industri otomotif Indonesia melalui solusi finansial holistik bagi seluruh pihak di rantai nilai industri,” ujar Daisuke.

Ia menambahkan, sinergi ketiga entitas tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan nasabah sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama Adira Finance, Dewa Made Susila, menyebut penyelenggaraan IIMS Jakarta 2026 menunjukkan optimisme industri otomotif tetap terjaga. Menurut dia, Adira Finance mencatat pertumbuhan surat pemesanan kendaraan (SPK) sebesar 60% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Pertumbuhan SPK ini menjadi indikator bahwa permintaan pembiayaan masih solid dan daya beli masyarakat tetap resilien di tengah dinamika pasar,” kata Dewa Made.

Ia menegaskan, sebagai bagian dari Satu Grup Finansial bersama Danamon dan didukung MUFG, Adira Finance berperan menghadirkan solusi pembiayaan terintegrasi bagi konsumen, dealer, hingga pelaku usaha. “Sinergi ini kami dorong untuk memperluas akses pembiayaan dan mendukung pertumbuhan industri otomotif secara berkelanjutan,” ujarnya.

Executive Officer, Country Head of Indonesia MUFG, Kenji Sato, menyatakan kolaborasi dengan Danamon dan Adira Finance menjadi kekuatan dalam menciptakan nilai tambah bagi industri otomotif nasional.

“MUFG memandang sinergi ini sebagai kekuatan utama dalam menciptakan nilai tambah bagi industri otomotif Indonesia. Dengan jaringan global MUFG, kami ingin terus memperkuat dukungan dan berkontribusi pada pertumbuhan berkelanjutan industri otomotif di Indonesia,” kata Kenji.

PRODUK KPM PRIMA

Sepanjang pameran, Danamon dan Adira Finance menawarkan produk KPM Prima dengan bunga mulai 1,70%. Selain itu, Danamon menghadirkan sejumlah promo, antara lain tiket masuk Rp1, potongan hingga 50% untuk tiket konser Infinite Live, cashback hingga Rp25.000 untuk transaksi makanan dan minuman, serta diskon bermain gokart melalui transaksi QRIS D-Bank PRO.

Danamon juga memberikan promo pembelanjaan aksesori kendaraan berupa voucher hingga Rp200.000 menggunakan kartu debit, kredit, dan charge Danamon, serta cicilan 0% melalui D-Bank PRO.

Perseroan mencatat pertumbuhan transaksi QRIS D-Bank PRO lebih dari empat kali lipat secara tahunan (year on year). Selama IIMS Jakarta 2026, lebih dari 50 merchant mendaftar sebagai pengguna QRIS merchant.

Danamon, Adira Finance, dan MUFG dijadwalkan kembali berpartisipasi sebagai Official Bank Partner, Official Multifinance Partner, dan Official Trade-in Partner pada IIMS Surabaya 2026 yang akan digelar 27–31 Mei 2026. Berbagai program dan promo serupa akan kembali ditawarkan kepada nasabah dan pengunjung pameran. (E-2)