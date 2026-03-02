SMESCO Indonesia - HIPMI Jakarta Pusat Gelar Raya Local Market Berdayakan UMKM

Ilustrasi(Dok Istimewa)

SMESCO Indonesia berkolaborasi bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jakarta Pusat menggelar Raya Local Market Vol. 1 yang berlangsung 26-28 Februari 2026 di SMESCO Exhibition Hall Jakarta. Acara ini menghadirkan 62 tenant UMKM terkurasi dengan lebih dari 150 brand lokal, serta menargetkan pengunjung dari kalangan muslim urban, generasi muda, komunitas, dan jaringan reseller.

Selain aktivitas transaksi melalui program promosi seperti flash sale dengan potongan harga hingga 80 persen dan kampanye “Serba Rp100 Ribu”, Raya Local Market juga menyelenggarakan lebih dari 20 sesi edukasi dan aktivasi, meliputi talkshow bisnis, kajian, penguatan digital branding, serta fashion show modest wear.

Melalui keterangannya yang diterima, Direktur Utama SMESCO Indonesia, Doddy Akhmadsyah Matondang, mengutarakan Raya Local Market dirancang sebagai platform kolaboratif yang mempertemukan UMKM dengan jejaring usaha yang lebih luas. “Raya Local Market menjadi ruang kolaborasi yang mendorong UMKM tidak hanya berjualan juga memperkuat kapasitas, membangun jejaring, dan memperluas akses pasar secara berkelanjutan,” ujarnya.

Dukungan juga disampaikan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Deputi Bidang Usaha Kecil, Temmy Satya Permana. “Nilai ekspor ekonomi kreatif pada 2025 mencapai sekitar Rp200 triliun dan tumbuh 1,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Momentum ini perlu diperkuat melalui perluasan akses pasar dan peningkatan nilai tambah produk UMKM,” ungkap Temmy.

Ketua Umum HIPMI Jaya, Muhammad Riandy Haroen, turut menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor. “Kolaborasi antara SMESCO, Kementerian UMKM, dan HIPMI merupakan langkah konkret dalam mendorong UMKM naik kelas. Tantangan pelaku usaha tidak dapat diselesaikan sendiri, melainkan melalui kerja bersama yang berkelanjutan,” tukasnya.

Aksi Nyata

Pada kesempatan sama, Ketua Umum HIPMI Jakarta Pusat, Teguh Agung Hartanto, menambahkan bahwa penguatan UMKM perlu diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan. “Sinergi yang terbangun hari ini harus berlanjut menjadi program konkret yang mendorong UMKM lebih siap bersaing, baik di pasar nasional maupun global. HIPMI Jakarta Pusat berkomitmen untuk terus mengawal proses tersebut,” tegas Teguh.

Ketua Panitia Raya Local Market Vol. 1, Muhammad Fadil Daffa Usamah, menambahkan bahwa event Raya Local Market merupakan bentuk konkret yang menunjukkan apabila organisasi pengusaha bertemu dengan mitra yang tepat, dalam hal ini SMESCO, akan dapat bersama-sama memberikan dampak bagi perekonomian dan juga UMKM lokal. “Harapannya, ini akan menjadi event tahunan yang bisa mewadahi para UMKM lokal untuk naik kelas,” ujar Muhammad Fadil.

Melalui penyelenggaraan Raya Local Market Vol. 1, SMESCO Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan program strategis yang memperkuat kapasitas, jejaring, serta posisi produk lokal di pasar domestik dan internasional.