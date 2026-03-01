Tegaskan Standar Profesional Layanan Estetika Medis

Ilustrasi(Dok Istimewa)

INDUSTRI estetika medis Indonesia kembali mencatatkan capaian penting. Gloskin Aesthetic, Anti-Aging & Hair Clinic resmi meraih penghargaan Excellence in Aesthetic Medical Services 2026 dalam ajang Indonesia Top Achievements of the Year (ITAY) 2026 yang digelar di Grand Studio Metro TV.



Penghargaan ini menjadi pengakuan nasional atas konsistensi Gloskin dalam menghadirkan layanan estetika berbasis medis dengan standar profesional, teknologi modern, serta pendekatan edukatif kepada pasien.

Komisaris Metro TV, Suryopratomo yang menyampaikan bahwa penghargaan ini diberikan kepada institusi yang menunjukkan integritas, inovasi, dan konsistensi dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Dalam klaster Kesehatan & Pendidikan, Dewan Juri ITAY menilai Gloskin menunjukkan kematangan tata kelola layanan medis estetika, dengan menempatkan keselamatan pasien dan kompetensi tenaga medis sebagai prioritas utama.

“Gloskin memperlihatkan integrasi kompetensi medis dengan teknologi yang relevan serta tata kelola layanan yang profesional. Aspek keselamatan dan kualitas menjadi pertimbangan utama dalam penilaian kami,” kata anggota Dewan Juri Prof. Dr. apt. Zilhadia.

Rasional penghargaan meliputi Konsistensi menjaga standar medis dan profesionalisme tindakan, Integrasi teknologi perawatan modern dalam layanan estetika, Pendekatan edukatif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, dan Tingkat loyalitas pelanggan dan pertumbuhan layanan

Gloskin unggul pada layanan Face, Body Contour, Wellness, dan Hair Restoration dengan pendekatan medis terintegrasi. Teknologi yang digunakan antara lain Face Contour 360 Lift, Pico Laser, SYLFIRM X, ALLURION, serta Modern Hair Transplant Technique yang ditangani oleh dokter berkompeten.

Saat ini Gloskin didukung oleh 13 dokter profesional, terdiri dari dokter aesthetic & anti-aging, spesialis dermatologi & aesthetic surgery, spesialis gizi, serta dokter aesthetic dan hair restoration yang berpengalaman.

Pendekatan ini dinilai berkontribusi dalam meningkatkan standar industri estetika agar lebih aman, terukur, dan berbasis medis.

Founder ITAY, Arief Hidayat Thamrin, menambahkan bahwa pihaknya memberikan apresiasi kepada institusi yang mampu meningkatkan standar industri.

“Gloskin menunjukkan bahwa layanan estetika dapat dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab,” pungkasnya.

Penetapan pemenang ITAY 2026 dilakukan melalui proses seleksi dan diskusi panel dewan juri independen yang terdiri dari akademisi dan praktisi nasional. Penilaian mengacu pada lima kriteria utama yaitu Prestasi, Inovasi, Transformasi, Kompetensi Inti, dan Kontribusi, dengan pendekatan berbasis data dan dampak terhadap industri.(H-2)