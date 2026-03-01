Helmy Attamimi Award 2026 Jadi Momentum Persaingan Sehat Industri

Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia (AP2LI) menggelar Helmy Attamimi Award 2026 yang merupakan program penghargaan bagi para anggota untuk semakin mendekatkan industri penjualan langsung di Indonesia.(Dok. Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia (AP2LI))

ASOSIASI Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia (AP2LI) menggelar Helmy Attamimi Award 2026 yang merupakan program penghargaan bagi para anggota untuk semakin mendekatkan industri penjualan langsung di Indonesia.

Ajang dua tahunan yang dimulai 2020 ini dirancang bukan sekadar sebagai seremoni penghargaan, tetapi sebagai bentuk komitmen bersama untuk membangun industri penjualan langsung yang berintegritas, profesional, dan berkelanjutan.

"Ajang kompetisi ini dirancang oleh AP2LI untuk memang menumbuhkan persaingan yang sehat di antara industri. Hal ini agar penjualan langsung akan semakin tumbuh berkembang," ujat Andrew Susanto selaku Ketua Umum AP2LI di Ritz Carlton Hotel Jakarta dalam keterengan resmi.

Baca juga : Gelar Helmy Attamimi Award 2026, AP2LI Bangun Kompetisi Sehat Industri Direct Selling

Acara Helmy Attamimi Award 2026 dihadiri oleh 167 perusahaan penjualan langsung serta sejumlah institusi negara yang berkaitan dengan industri, antara lain Kementerian Perdagangan, BKPM, Kadin Indonesia, dan MUI.

"Saya mewakili AP2LI juga bangga bahwa Helmy Attamimi Award 2026 dihadiri oleh beberapa institusi negara yang terkait dengan industri," tegas Andrew.

QNET, perusahaan penjualan langsung global terkemuka yang berfokus pada produk gaya hidup dan kesehatan yang menawarkan berbagai pilihan produk eksklusif, tidak luput dari apresiasi yang diberikan oleh AP2LI.

Baca juga : Kenali Penjualan Langsung Lewat Bazar Seru di Jakarta

Di perhelatan tahun ini, QNET mendapatkan 4 nominasi untuk kategori perusahaan, yaitu CSR Excellence, Head Office Design, Product Packaging Design, dan Most Innovative Product. Sedangkan untuk kategori perseorangan, Ganang Rindarko, Deputy Chairman QNET Indonesia terpilih sebagai CEO of The Year.

"Bersyukur dan bangga sudah terpilih menjadi CEO of The Year di Helmy Attamimi Award 2026. Semoga ini bisa jadi motivasi untuk terus meningkatkan ekosistem direct selling," kata Ganang Rindarko, Deputy Chairman QNET Indonesia.

Selama 28 tahun beroperasi, QNET disebut berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat Indonesia melalui industri penjualan langsung berbasis multilevel marketing. Perusahaan global tersebut juga menyatakan memberi perhatian pada produk-produk asli Indonesia dengan memasarkan QBerry dan QMEn’s Series yang diproduksi di dalam negeri.

Langkah ini dinilai sejalan dengan semangat Kementerian Perdagangan dan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (AP2LI) dalam mendorong produk lokal dipasarkan melalui sistem penjualan langsung.

"Dengan kata lain, QNET sejalan dengan semangat Kementerian Perdagangan dan AP2LI untuk menjadikan produk sebagai produk yang dijual dengan sistem penjualan langsung," tegas Ganang Rindarko, Deputy Chairman QNET Indonesia.

Hadir di tempat yang sama, Iqbal Shoffan Shofwan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, mengatakan, penjualan langsung atau direct selling di sejumlah negara tidak banyak diatur oleh negara. Namun, Indonesia menjadi salah satu negara yang menerapkan aturan ketat dengan bisnis multilevel ini.

"Semakin banyaknya perusahaan penjualan langsung asli Indonesia dan yang menjual produk-produk asli Indonesia tentu saja akan meningkatkan roda ekonomi di Indonesia," katanya.

"Untuk itu kepada semua para anggota AP2lI yang senantiasa memperjuangkan dan menerapkan Kode etik dari direct selling di seluruh Indonesia, kami memberikan penghargaan dan terima kasih," sambung Iqbal.

Helmy Attamimi Award merepresentasikan nama tokoh di industri penjualan langsung, yaitu Helmy Attamimi yang memiliki nilai keteladanan, integritas, serta dedikasi terhadap pengembangan industri direct selling di Indonesia. Berbagai upaya dan pendekatan dilakukan Helmy Attamimi agar industri ini dapat diakui pemerintah dengan legalitas dan payung hukum yang jelas. (E-1)