Imbas Penutupan Jalan, KA Jarak Jauh Senen Singgah di Jatinegara

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta mengumumkan pada Sabtu, 30 Agustus 2025, sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh (KAJJ) dari Stasiun Pasar Senen berhenti luar biasa (BLB) di Stasiun Jatinegara.

Langkah ini diambil akibat penutupan akses Jalan Kramat Kwitang dan simpang Pasar Senen menuju stasiun akibat aksi demonstrasi.

"Sehingga diperlukan rekayasa pola operasi untuk mempermudah pelanggan dalam mengakses kereta api," kata Manager Humas KAI Daerah Operasional (Daop) 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko dalam keterangan resmi, Sabtu (30/8).

Adapun daftar kereta api jarak jauh yang dilakukan penghentian atau BLB di Stasiun Jatinegara ialah KA 110 Fajar Utama Yogyakarta, KA 272 Airlangga, KA 284 Serayu Pagi, KA 204 Tegal Bahari, KA 90 Gaya Baru Malam Selatan.

Kemudian, KA 270 Matarmaja, KA 112 Sawunggalih, KA 152 Brantas, KA 300 Cikuray, KA 246 Majapahit, KA 260 Tawang Jaya, dan KA 108 Senja Utama Yogyakarta

Ixfan menuturkan dengan adanya pemberhentian luar biasa ini, penumpang memiliki pilihan tambahan untuk naik KA dari Stasiun Jatinegara selain dari Stasiun Pasar Senen. Adapun rekayasa pola operasi ini bersifat sementara.

"Langkah ini kami lakukan sebagai bentuk antisipasi dan memberikan kemudahan akses bagi pelanggan," terangnya.

Pihaknya mengimbau agar calon penumpang dapat memperhatikan kembali stasiun keberangkatan KA dan menyesuaikan waktu tempuh menuju stasiun agar tidak tertinggal kereta.

KAI Daop 1 Jakarta juga akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan layanan perjalanan KA tetap aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh penumpang kereta. (Ins/P-2)