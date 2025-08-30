Diproyeksi Meningkat, Segmen Kelas Atas Butuh Perencanaan Keuangan Masa Depan

Ilustrasi(Dok Ist)

DI tengah ketidakpastian ekonomi dunia, perekonomian Indonesia masih berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,87% year on year (yoy) pada kuartal I-2025.

Pada segmen kelas atas atau affluent, masyarakat Indonesia juga diproyeksikan akan terus meningkat hingga 17,1% pada 2027.

Melihat hal itu, PT FWD Insurance Indonesia (FWD Insurance), sebagai perusahaan asuransi jiwa yang berfokus pada nasabah dengan dukungan teknologi, menghadirkan asuransi jiwa FWD Essential Future (FWD Essential Future).

Ini merupakan asuransi jiwa berjangka bagi segmen affluent dan high net worth individual yang memberikan proteksi dan jaminan pengembalian premi hingga 170% pada akhir masa asuransi. Asuransi ini bisa ditujukan sebagai bagian dari perencanaan keuangan untuk masa depan.

Baca juga : Industri Asuransi Berperan Jadi Penggerak Stabilitas Sistem Keuangan Nasional

"Nasabah segmen affluent dan high-net-worth individual memiliki beragam preferensi untuk mewujudkan tujuan keuangannya. FWD Essential Future hadir sebagai solusi yang membantu mewujudkannya disertai perlindungan jiwa. Ini memberikan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan strategi diversifikasi pengelolaan keuangannya," kata Chief of Agency FWD Insurance Ang Tiam Kit, di Jakarta, Jumat (29/8).

Dia menjelaskan FWD Essential Future yang dipasarkan melalui jalur pemasaran keagenan ini bisa diperoleh dengan frekuensi pembayaran premi sekaligus, serta terdapat sejumlah fitur unggulan.

Di antaranya yakni, manfaat akhir masa asuransi berupa jaminan pengembalian premi hingga 170% dan manfaat meninggal dunia hingga 10x dari premi tunggal, tergantung usia masuk tertanggung.

Baca juga : Luncurkan Perlindungan Maksimal Bagi Nasabah dengan Manfaat 100% Uang Pertanggungan

"Juga ada opsi masa asuransi hingga 15 tahun, premi mulai dari Rp50 juta, serta minimum usia masuk 30 hari hingga maksimum 75 tahun," ucap dia.

Ang Tiam Kit menerangkan nasabah FWD Essential Future dapat mengakses informasi polis dengan mudah lewat aplikasi Omne by FWD. Melalui aplikasi ini, nasabah bisa melihat informasi polis, buku polis elektronik, kartu asuransi digital, hingga mengajukan klaim serta melihat status transaksi.

"Asuransi ini dapat diakses lewat agen asuransi dengan dukungan jaringan kantor pemasaran di seluruh Indonesia. Pada Agustus 2025, kami juga meresmikan Kantor Pemasaran di Bandung di Gedung HQuarters, Lantai 6, Jl Asia Afrika No 158, Bandung, Jawa Barat," jelasnya.

Ia menambahkan agen asuransi FWD Insurance juga dilengkapi dengan dukungan teknologi guna memberikan kenyamanan bagi nasabah.

“FWD Essential Future merupakan asuransi untuk nasabah yang menginginkan kepastian pada akhir masa asuransi sehingga rencana keuangan dapat terwujud. Ini merupakan upaya kami dalam mewujudkan visi mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi,” tutup Ang. (H-2)