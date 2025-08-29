Perkuat Peran Penjaminan, Jamkrindo Ikat Kerja Sama dengan BNI

PT Jamkrindo memperkuat perannya sebagai perusahaan penjaminan melalui kerja sama strategis dengan BNI..(Antara)

PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) memperkuat perannya sebagai perusahaan penjaminan melalui kerja sama strategis dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Kedua Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Penjaminan Bank Garansi dan/atau Standby Letter of Credit Maksimum Rp5 triliun.

Penandatanganan perjanjian dilakukan oleh Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan I Jamkrindo Aribowo dan Kepala Divisi International and Financial Institution BNI Roekma Hari Adji, serta disaksikan oleh Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan dan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari.

Abdul Bari mengatakan, kerja sama yang dilakukan merupakan sebuah langkah strategis perusahaan untuk memperluas hubungan berkesinambungan. “Kami berharap kerja sama ini dapat menjadi langkah awal menuju kolaborasi yang lebih besar, lebih inovatif, dan berdampak nyata bagi ekosistem bisnis di Indonesia. Sinergi dengan BNI akan memperkuat peran Jamkrindo dalam mendukung UMKM, korporasi, maupun sektor lain yang membutuhkan fasilitas penjaminan,” ujar Abdul Bari.

Ia mengungkapkan kerja sama yang dilakukan dengan BNI merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan porsi penjaminan kredit non program atau penugasan. Sebagai perusahaan penjaminan terbesar di Indonesia, Jamkrindo akan terus melakukan transformasi fundamental sehingga dapat menghadirkan layanan penjaminan inovatif, kompetitif dengan pelayanan profesional, efektif serta efisien secara berkelanjutan.

“Kami senantiasa terbuka untuk melakukan kolaborasi dan elaborasi dalam membuka dan memperdalam instrumen penjaminan baru yang relevan dengan kebutuhan pasar saat ini,” ujarnya.

Seiring bertumbuhnya ekonomi digital dan implementasi industri 4.0, Jamkrindo sudah menghadirkan berbagai transformasi dalam bisnisnya melalui teknologi informasi yang tepat guna. Berbagai kerja sama dengan mitra UMKM dan perbankan atau lembaga keuangan lainnya dapat dilakukan secara online, baik host to host, menggunakan web service, maupun aplikasi.

Selain itu Jamkrindo juga memiliki marketplace guarantee yaitu www.umkmlayak.co.id, sebuah platform digital yang dibuat sebagai layanan akses modal usaha UMKM dan kebutuhan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Adapun sepanjang semester I tahun 2025, Jamkrindo berhasil menjamin 2,79 juta pelaku UMKM dan koperasi, dengan kontribusi pada penyerapan tenaga kerja sebesar 7,78 juta orang.

“Semangat transformasi menjadi landasan Jamkrindo dalam bergerak menjadi penyedia jasa penjaminan kredit terdepan dan tepercaya. Kami akan terus melakukan transformasi fundamental agar dapat menghadirkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan para mitra sekaligus menjawab peluang serta tantangan yang berkembang di bisnis penjaminan,” ujar Abdul Bari. (Ant/E-2)