KEK Batang Bangun Wisata Terpadu untuk Dongkrak Pariwisata Jateng

KEK Industropolis Batang bekerja sama dengan PT Arena Pacu Nusantara dan Euro Asia Management.(KEK Batang)

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang menggandeng PT Arena Pacu Nusantara (Sarga Land) dan Euro Asia Management untuk memperluas sektor pariwisata. Melalui kerja sama itu, akan dibangun SunPark Village Club, pacuan kuda dan sarana golf sebagai destinasi wisata terpadu unggulan Jawa Tengah dan nasional.

Kemitraan strategis itu dituangkan dalam Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Pengembangan Konsep SunPark Village Club, Golf & Horse Race sebagai Destinasi Resor Terpadu Penggunaan Campuran Pariwisata & Rekreasi di KEK Industropolis Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pembangunan kawasan wisata itu akan mulai dilaksanakan pada akhir tahun 2026.

“Kami percaya Euro Asia dan Sarga Group bisa membantu kami dalam mengembangkan konsep pariwisata di KEK Industropolis Batang. Kami menyediakan lahan seluas 200 hektar dan memastikan dan menyediakan infrastruktur dan fasilitas pendukungnya,” ujar Direktur Utama KEK Industropolis Batang Ngurah Wirawan.

CEO & President Director Euro Asia Managemen Louis Gérard Saliot mengungkapkan pihaknya memiliki visi pengembangan pariwisata Batang yang besar di Jawa Tengah. Provinsi itu memiliki populasi yang besar dan konektivitas yang bagus, sehingga cocok dengan segmen pasar yang berfokus pada kegiatan keluarga.

Euro Asia Management merupakan pengembang Mixed-Use Integrated Resorts yang telah berpengalaman lebih dari 40 tahun. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam pengembangan properti terpadu yang menggabungkan tiga atau lebih jenis penggunaan lahan untuk menciptakan destinasi mandiri. Proyek yang dikembangkan biasanya mencakup berbagai fasilitas seperti hotel, ritel, F&B, hiburan, serta fasilitas olahraga.

Direktur Utama PT Arena Pacu Nusantara Aseanto Oudang menyatakan, pihaknya yang memiliki keahlian dalam pengembangan pacuan kuda siap memaksimalkan potensi yang ada di daerah tersebut.

"Pacuan kuda adalah sebuah sportainment yang besar dan dapat dinikmati semua kalangan, kami berharap dapat menjalankan kerjasama ini untuk mendukung kemajuan olahraga dan pariwisata Indonesia, yang memberikan multiplier effect bagi masyarakat,” tutur Aseanto.

Potensi olahraga berkuda saat ini tidak hanya terbatas pada kompetisi, tetapi juga meluas ke fasilitas hiburan dan gaya hidup sehat, maka dari itu kerja sama ini bertujuan untuk membangun fasilitas arena pacu kuda, lapangan golf, villa dan kawasan rekreasi keluarga bernama SunPark di KEK Industropolis Batang.

Proyek tersebut diharapkan dapat menjadi magnet baru bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, sekaligus menjadi motor penggerak bagi industri pariwisata Jawa Tengah. Kemitraan ini menegaskan posisi KEK Industropolis Batang sebagai kawasan ekonomi strategis yang tidak hanya fokus pada industri, tetapi juga pengembangan pariwisata yang terintegrasi.