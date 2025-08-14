Himpunan Kawasan Industri Minta Perluasan Program HGBT

Headline
Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyampaikan pandangan resmi terkait kebijakan pembatasan volume gas dalam skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk sektor industri. HKI memandang HGBT merupakan kebijakan strategis yang tetap diperlukan, bahkan diperluas demi menjaga daya saing industri nasional.
Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana menegaskan bahwa HGBT telah terbukti membantu perusahaan-perusahaan industri di dalam kawasan industri menjaga stabilitas biaya produksi, mendorong ekspansi usaha, dan mempertahankan lapangan kerja di tengah dinamika harga energi global.
"Ketersediaan energi dengan harga terjangkau adalah kunci bagi industri untuk tumbuh berkelanjutan. HGBT bukan hanya instrumen insentif saja namun merupakan fondasi untuk menarik investasi baru dan menguatkan basis manufaktur nasional," ujar Ma’ruf dikutip dari siaran pers yang diterima, Kamis (14/8).
Di sisi lain, HKI membeberkan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.
"HKI memahami bahwa pengelolaan sumber daya energi harus dilakukan secara bijak, namun pembatasan volume yang terlalu ketat berpotensi menghambat pertumbuhan industri. Oleh karena itu, HKI siap berdialog dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk merumuskan mekanisme yang optimal, memastikan pasokan energi efisien, dan tetap menjaga keberlanjutan fiskal," pungkasnya. (E-3)
