Sri Mulyani Pastikan Ketersediaan Anggaran untuk Lembaga Baru

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal memastikan ketersediaan anggaran untuk dua lembaga yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau badan baru terbentuk, ya dipenuhin anggarannya. Pasti nanti ada turunannya (anggarannya)," kata dia seusai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8).
Sebelumnya, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menuturkan, lembaga-lembaga baru yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto sejatinya memang dibutuhkan dalam agenda pembangunan. Namun dia mendorong agar badan anyar tersebut tidak menggerogoti uang negara.
"Memang sebenarnya badan badan itu dibutuhkan. Selama ini lembaga tidak dependen terbadap APBN itu tidak masalah," kata dia saat dihubungi, Minggu (25/8).
Diketahui Prabowo membentuk dua badan baru, yaitu Badan Otorita Pantai Utara Jawa/Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa dan Badan Industri Mineral. Kepala Negara turut melantik Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pantai Utara Jawa/Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa.
Didit didampingi oleh eks Direktur Operasional dan Keuangan PT Sarana Multi Infrastruktur Darwin Trisna Jawaitna dan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri periode 2022-2024 Suhajar Dintoro sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pantai Utara Jawa/Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa.
Prabowo juga melantik Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Brian Yuliarto sebagai Kepala Badan Industri Mineral. (Mir/M-3)
Salah satu komoditas yang akan difokuskan oleh badan tersebut, kata Bahlil, ialah tanah jarang. Komoditas tersebut saat ini diketahui memiliki harga yang cukup tinggi di pasar global.
Pembentukan lembaga-lembaga baru oleh Presiden Prabowo Subianto sejatinya memang dibutuhkan dalam agenda pembangunan, namun seharusnya tidak membebani APBN
PRESIDEN Prabowo Subianto melantik sejumlah kepala badan di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8), salah satunya Kepala Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa
