Pembentukan Badan Baru Diharap tidak Beratkan APBN

PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menuturkan pembentukan lembaga-lembaga baru oleh Presiden Prabowo Subianto sejatinya memang dibutuhkan dalam agenda pembangunan. Namun dia mendorong agar badan anyar tersebut tidak menggerogoti uang negara.

"Memang sebenarnya badan badan itu dibutuhkan. Selama ini lembaga tidak dependen terhadap APBN itu tidak masalah," kata dia saat dihubungi, Minggu (25/8).

Diketahui Prabowo membentuk dua badan baru, yaitu Badan Otorita Pantai Utara Jawa/Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa dan Badan Industri Mineral. Trubus menuturkan, Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura dibutuhkan untuk menangani permasalahan dan ancaman rob di pantai utara Pulau Jawa.

Sedangkan Badan Industri Mineral dinilai juga dibutuhkan untuk menangani perihal komoditas kineral kritis dalam negeri yang memiliki potensi ekonomi cukup besar. Hanya, Trubus mendorong agar operasional dari badan badan baru itu dapat memanfaatkan dari anggaran instansi terkait.

Demikian halnya dengan proyek-proyek yang akan dikerjakan nantinya. "Kalau bisa didorong untuk menggunakan skema KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha) supaya tidak mengandalkan APBN. Jadi swasta yang mengerjakan proyeknya, pemerintah yang memfasilitasi," pungkas Trubus. (Mir/M-3)