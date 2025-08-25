Prabowo Lantik Sejumlah Kepala Badan, Ada Badan Otorita Tanggul Laut 

Presiden Prabowo Subianto.(Dok.MI)

PRESIDEN Prabowo Subianto melantik sejumlah kepala badan di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8). Setidaknya terdapat lima kepala badan yang dilantik oleh Kepala Negara. Orang-orang yang dilantik itu di antaranya, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pantai Utara Jawa/Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa.

Didit didampingi oleh eks Direktur Operasional dan Keuangan PT Sarana Multi Infrastruktur Darwin Trisna Jawaitna dan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri periode 2022-2024 Suhajar Dintoro sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pantai Utara Jawa/Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa.

Presiden Prabowo juga melantik Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Brian Yuliarto sebagai Kepala Badan Industri Mineral. Lalu Panglima Tinggi Bareskrim Polri Suyudi Ario Seto sebagai Kelala Badan Narkotika Nasional.

Selain itu, Kepala Negara kembali melantik Eddy Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada UUD RI Tahun 1945 serta akan menjalankam segala peraturan Undang Undang dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan peruh rasa tanggung jawab," sumpah para kepala dan wakil kepala badan dihadapan presiden.

Setelah mengucap sumpah, Suharto melakukan penandatanganan dan disaksikan oleh presiden. Acara pengucapan sumpah diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diikuti oleh para undangan lainnya.

Adapun pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pantai Utara Jawa/Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa merujuk pada Keputusan Presiden 76 P/2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Lalu pelantikan Kepala Badan Mineral merujuk dari Keputusan Presiden 77 P/2025 tentang Pengangkatan Kepala Badan Industri Mineral. (H-4)