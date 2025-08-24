Diskon KPR dan Bunga Flat untuk Kredit Kendaraan Bertaburan di Pameran Ini

Ilustrasi(Dok BCA)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) kembali menghadirkan BCA Expo 2025. Pada BCA Expo 2025, nasabah berpeluang mendapatkan tawaran solusi keuangan terintegrasi dan berbagai promo menarik untuk mendukung gaya hidup modern, inklusif, serta ramah lingkungan.

BCA Expo 2025 dilaksanakan offline pada 22–24 Agustus 2025 di Hall 5–10 ICE BSD; dan online pada 22 Agustus-30 September 2025. Demi menjangkau nasabah lebih luas lagi, BCA Expo 2025 juga diselenggarakan di enam kota besar lain, yaitu Bali, Surabaya, Medan, Malang, Semarang, dan Bandung.

"BCA Expo 2025 adalah salah satu cara kami menghadirkan promo menarik dan layanan perbankan lengkap kepada nasabah serta masyarakat. Acara ini khusus kami hadirkan sebagai one-stop event, untuk memfasilitasi nasabah dalam memperoleh solusi pembiayaan dengan beragam pilihan suku bunga, penawaran menarik, solusi digital inovatif, serta beragam promo spesial dari mitra. Masih dalam semangat HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, kami mengundang seluruh nasabah untuk merayakan momen bersejarah ini bersama kami, dan menikmati berbagai keuntungan eksklusif pada BCA Expo 2025," ucap Presiden Direktur BCA Hendra Lembong dikutip dari siaran pers yang diterima, Minggu (24/8).

BCA Expo 2025 menawarkan KPR dengan suku bunga spesial mulai dari 1,65% eff.p.a. fixed 1 tahun dan diskon provisi 50%. Selain itu, ada juga promo bunga mulai 1,65% flat p.a tenor 1 tahun untuk kredit kendaraan bermotor (KKB) khusus mobil baru jenis passenger car.

Penawaran DP mulai Rp800 ribu untuk kredit sepeda motor (KSM) dengan bunga flat dari 8% per tahun bisa ditemukan pada ajang ini. Sejalan dengan semangat memberikan kemerdekaan bagi nasabah untuk menemukan hunian dan kendaraan impian, BCA Expo 2025 offline menghadirkan 21 grup developer ternama, lebih dari 150 pengembang properti, serta sekitar 115 broker hadir secara online. Di sektor otomotif terdapat 22 merek mobil terkemuka meramaikan BCA Expo 2025 offline, di antaranya BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Honda, dan Mitsubishi. Sementara itu, untuk kendaraan roda dua, nasabah dapat menjelajahi pilihan dari 24 merek ternama, termasuk Yamaha, BMW Motorrad, Harley-Davidson, Ducati, Kawasaki, Vespa, serta Polytron.

Di bagian Solusi BCA, pengunjung dapat menemukan beragam produk dan layanan yang dirancang untuk memenuhi seluruh kebutuhan finansial. Mulai dari pembukaan rekening dan kartu kredit online, pembiayaan bisnis, layanan merchant, investasi, proteksi hingga platform digital BCA yang menghubungkan bisnis dengan ekosistem perbankan dan operasional, yaitu Ocean by BCA.

Selama gelaran BCA Expo 2025, nasabah BCA Solitaire dan Prioritas juga dapat menikmati penawaran khusus berupa diskon biaya admin dan provisi KPR BCA, diskon biaya admin KKB BCA, diskon 15% asuransi perjalanan dari BCA Insurance, unit penyertaan reksa dana senilai US$100 untuk pembelian produk investasi, serta kesempatan mendapatkan hadiah menarik untuk pembelian produk Premier Pro AIA.

Selain itu, nasabah BCA Solitaire dan Prioritas juga dapat menikmati kenyamanan bertransaksi di lounge khusus. Lounge tersebut diharapkan dapat memudahkan nasabah untuk berinteraksi dan melahirkan kolaborasi bisnis. Area ini didukung layanan spesial serta dilengkapi penawaran menarik dengan diskon spesial dari berbagai mitra di sektor kecantikan, kesehatan, gaya hidup, pendidikan, perjalanan, hingga rumah tangga.

Pada BCA Expo 2025, secara khusus BCA mempertegas komitmennya terhadap praktik bisnis berkelanjutan melalui pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Sepanjang acara, BCA akan melakukan pengelolaan limbah terpadu, mulai dari limbah organik, alat makan, plastik, hingga sisa minyak jelantah untuk didaur ulang. BCA juga mengajak partisipasi aktif seluruh pengunjung BCA Expo untuk turut menjaga lingkungan dengan memilah sampah berdasarkan jenisnya. Selama acara berlangsung akan tersedia beberapa titik waste station beserta personel waste educator, serta dashboard interaktif untuk menyosialisasikan gaya hidup ramah lingkungan. BCA juga menghadirkan Mesin Daur Ulang Bakti BCA (Reverse Vending Machine/RVM) sebagai alternatif bagi pengunjung untuk menukar botol plastik bekas menjadi hadiah menarik.

“Kami merancang BCA Expo 2025 sebagai ajang kolaboratif antara BCA, mitra bisnis, dan nasabah. Melalui pendekatan digital dan berkelanjutan, kami berharap gelaran ini dapat menjadi momentum bagi nasabah untuk bisa memutuskan langkah finansial yang cerdas dan berdampak, demi mewujudkan rencana keuangan mereka dengan lebih strategis,” kata Ketua Panitia BCA Expo 2025, sekaligus EVP Consumer Loan BCA Welly Yandoko. (E-4)