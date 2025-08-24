Beragam Promo Gadget hingga Fashion di BCA Expo 2025

BCA Expo 2025(Dok BCA)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) kembali menghadirkan BCA Expo 2025 di ICE BSD pada 22-24 Agustus 2025. Perhelatan ini juga dimeriahkan promo serta diskon menarik dari produk-produk ritel dan jenama lokal unggulan.

Pengunjung BCA Expo akan dimanjakan penawaran spesial saat bertransaksi menggunakan BCA mobile, myBCA, Paylater BCA, Sakuku, hingga kartu debit dan kredit BCA.

Adapun daftar tenant yang menawarkan produk dari jenama unggulan, dengan promo menarik di BCA Expo 2025 antara lain adalah Hello dari Blibli, Erajaya, Kanky, SHIFTING ROOM, dan O2ACTIVE.

Tidak hanya promo dari para tenant, BCA menyiapkan program promosi bagi pengunjung untuk dapat mendapatkan voucher belanja hingga Rp300 ribu untuk digunakan di BCA Expo 2025. Voucher ini bisa diperoleh pengunjung dengan menukarkan struk transaksi melalui Redemption Booth BCA pada hari yang sama.

“Kami berharap berbagai promo tenant dan voucher belanja di BCA Expo 2025, dapat memberikan nilai tambah sekaligus pengalaman berkesan bagi nasabah. Lebih dari itu, kami ingin ajang ini menjadi momentum untuk semakin dekat dengan nasabah serta menghadirkan solusi finansial dan gaya hidup yang relevan dengan kebutuhan mereka," tutur Ketua Panitia BCA Expo 2025 sekaligus EVP Consumer Loan BCA Welly Yandoko dikutip dari siaran pers yang diterima, Minggu (24/8).

Nasabah, sambung Welly, juga berkesempatan menggandakan jumlah voucher belanja dengan menukarkan reward BCA. Selain itu, pengunjung dapat menikmati keringanan cicilan 0% untuk transaksi non-F&B selama BCA Expo 2025. (E-4)