Permudah Akses Kepemilikan Properti, Kota Podomoro Tenjo Gelar Program KPR Hunt

Ilustrasi(Dok Kota Podomoro Tenjo)

KOTA Podomoro Tenjo meluncurkan KPR Hunt 2025 bertepatan dengan perayaan HUT Kota Podomoro Tenjo yang ke-5.

Program ini dirancang untuk memberikan kemudahan kepemilikan properti melalui skema pembiayaan yang ringan, fleksibel, dan terjangkau, berlaku untuk seluruh produk rumah maupun ruko, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hunian sekaligus ruang usaha dalam satu kawasan terintegrasi.

Head of Marketing Kota Podomoro Tenjo, Rubby Agustianto, mengatakan bahwa KPR Hunt 2025 dihadirkan untuk menjawab tingginya permintaan properti, khususnya di kawasan berkembang yang memiliki aksesibilitas tinggi dan fasilitas lengkap.

"Peluncuran KPR Hunt sejalan dengan komitmen Agung Podomoro untuk menyediakan hunian dan ruang usaha yang berkualitas, terintegrasi dengan infrastruktur modern, namun tetap mudah diakses oleh masyarakat luas. Dengan memanfaatkan momentum pertumbuhan pasar properti dan dukungan fasilitas pembiayaan yang kompetitif, kami optimistis program ini akan membantu lebih banyak konsumen mewujudkan kepemilikan properti di Kota Podomoro Tenjo," ujar Rubby dalam keterangan resminya di Jakarta.

Kehadiran KPR Hunt 2025 juga relevan dengan tren pembelian rumah di Indonesia yang mayoritas dilakukan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Data Bank Indonesia (BI) mencatat, pangsa pasar pembelian rumah primer melalui KPR mencapai 73,06%, sementara total nilai KPR secara tahunan pada semester I 2025 tumbuh sebesar 7,81%.

Rubby menambahkan, program ini berlaku tanpa batasan harga untuk seluruh produk rumah dan ruko di Kota Podomoro Tenjo, memberikan keleluasaan bagi konsumen memilih properti sesuai kebutuhan.

"Kami optimistis KPR Hunt akan menjadi momentum positif mendorong penjualan, seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap hunian yang terintegrasi dengan fasilitas lengkap dan akses transportasi memadai. Kota Podomoro Tenjo akan terus menghadirkan inovasi yang memudahkan masyarakat memiliki properti berkualitas, sekaligus menawarkan potensi investasi jangka panjang yang menjanjikan," kata Rubby.

Program KPR Hunt 2025 berlangsung mulai 17 Agustus hingga 31 Oktober 2025 dan didukung oleh 10 bank nasional. Konsumen dapat memiliki rumah dengan harga terjangkau mulai dari Rp 300 juta, dan kesempatan mendapatkan berbagai keuntungan seperti bunga KPR mulai 2,5%, free biaya KPR, uang muka rendah mulai 5%, free PPN, angsuran mulai Rp2 jutaan, serta proses persetujuan instan (instant approval). Selain itu, tersedia premium rewards untuk pembelian selama periode 17 Agustus hingga 26 Oktober 2025 dengan hadiah menarik, termasuk sepeda motor Honda Genio, sepeda listrik, AC, hingga TV 43 inci. (E-4)