Transaksi Digital Meningkat, Keamanan Data Jadi Prioritas

SEIRING meningkatnya transaksi keuangan secara digital, masyarakat perlu memerhatikan keamanan datanya. Keamanan komprehensif yang menjamin tercapainya tiga pilar keamanan informasi yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data nasabah.

KVB Indonesia meraih capaian penting berupa sertifikasi ISO/IEC 27001 yakni standar internasional yang diakui secara global untuk sistem manajemen keamanan informasi (ISMS).

Sertifikasi ini jadi tonggak strategis yang menegaskan komitmen dalam melindungi data nasabah serta memperkuat kepercayaan terhadap solusi finansial digital.

Direktur Utama KVB Indonesia Tonny Fong mengatakan sebagai anggota resmi Bursa Berjangka Jakarta (BBJ/JFX) dan anggota Lembaga Kliring Berjangka Indonesia (KBI), serta di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), pihaknya berkomitmen menyediakan layanan keuangan inovatif dan sesuai regulasi nasional.

"Pencapaian sertifikasi ISO/IEC 27001 yang diberikan CBQA Global semakin memperkuat posisi kami sebagai broker terpercaya pada industri keuangan," kata Tonny, Selasa (22/8).

Dia menjelaskan sertifikasi ini memvalidasi penerapan langkah-langkah keamanan yang komprehensif.

"Ini jadi semakin penting di tengah meningkatnya transaksi digital di Indonesia khususnya sektor broker yakni keamanan data memegang peranan vital dalam menjaga kepercayaan dan kenyamanan nasabah," ucap Tonny.

Tonny mengemukakan perolehan sertifikasi ISO/IEC 27001 ini juga hasil kerja keras tim dan refleksi nyata komitmen untuk selalu menempatkan keamanan data nasabah sebagai prioritas utama.

"Kami terus berupaya menyediakan platform aman dan dapat diandalkan. Sertifikasi ini memperkuat kepercayaan nasabah terhadap kami dalam melindungi data mereka sebaik mungkin, sekaligus memperkokoh posisi kami sebagai mitra terpercaya pada industri ini," jelasnya.

Tonny menegaskan pencapaian ini tidak hanya meningkatkan keunggulan operasional perusahaan, tapi juga memberikan nilai tambah bagi nasabah.

“Nasabah kini dapat berinteraksi dengan tingkat kepercayaan lebih tinggi, karena data mereka dikelola sesuai standar keamanan informasi internasional,” tambahnya.

Tonny menambahkan dengan diraihnya sertifikasi ISO/IEC 27001, pihaknya semakin siap menghadirkan layanan finansial modern mulai dari platform perdagangan hingga layanan investasi, sambil tetap mematuhi protokol keamanan global yang ketat.

Perusahaan juga, lanjut dia, telah melalui proses audit menyeluruh sebagai bagian dari upaya proaktif dalam mitigasi risiko dan kepatuhan terhadap praktik terbaik internasional.

"Pencapaian ini menjadi langkah signifikan dalam perjalanan kami untuk mendukung nasabah di era keuangan digital yang semakin dinamis, serta memperkuat reputasi perusahaan sebagai penyedia solusi finansial digital yang aman, inovatif, dan terpercaya," pungkasnya. (H-2)