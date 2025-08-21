Pakar Energi: Rakyat Tidak Rasakan Manfaat Eksplorasi Jadi Awal Tragedi Sumur Minyak Blora

Ilustrasi(ANTARA/Gunawan.)

KEBAKARAN sumur minyak rakyat di Desa Gandu, Blora menewaskan empat orang warga, salah satu korban adalah seorang bayi. Keberadaan sumur tersebut ditemukan secara tidak sengaja ketika warga awalnya menggali sumur untuk memperoleh air bersih. Tidak disangka sumur itu mengalirkan minyak mentah sehingga mendorong warga berbondong-bondong melakukan eksplorasi minyak di sumur tersebut secara ilegal.

Menurut pakar energi UGM Fahmy Radhi, terdapat beberapa faktor yang mendorong rakyat melakukan eksplorasi sumur minyak secara ilegal. "Pertama, sumur minyak ilegal biasanya terletak di sekitar sumur-sumur minyak legal. Pengusahaan sumur minyak legal tersebut tidak melibatkan rakyat sama sekali sehingga rakyat tidak merasakan manfaat eksplorasi sumur-sumur legal tersebut, kecuali pencemaran lingkungan," kata dia dalam keterangan resmi.

Kedua, eksplorasi sumur rakyat mengabaikan standar keselamatan sehingga berisiko tinggi terjadi kebakaran dan peledakan. Ketiga, biaya eksplorasi bisanya ditalangi oleh cukong, yang dibayar dari hasil minyak yang diperoleh dari sumur minyak illegal.

Menurut Fahmy Radhi, sebelum melakukan eksplorasi, kementerian ESDM dan/atau Bupati seharusnya memastikan bahwa eksplorasi sumur rakyat sudah sesuai dengan standar keselamatan, seperti yang diatur Permen 14/2025.

"Kalau tidak comply, otoritas Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daeah harus dengan tegas melarang eksplorasi tersebut. Jangan sampai setelah terjadi petaka, Pemerintah baru melakukan verifikasi dan pengawasan serta pelarangan eksplorasi. Pemerintah juga harus membina rakyat dengan menghimpun pengusahaan sumur rakyat secara legal dalam koperasi rakyat," ujarnya.

Selain sumur rakyat ilegal, sesungguhnya lebih marak sumur pengusaha ilegal, yang merugikan negara dalam jumlah yang besar. "Sudah saatnya bagi pemerintah untuk membina pengusahaan sumur rakyat ilegal menjadi sumur rakyat legal. Namun, pemerintah juga harus membinasakan sumur pengusaha ilegal karena sangat merugikan negara," pungkasnya. (H-2)

