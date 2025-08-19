Rayakan Kemerdekaan Indonesia, Bank Raya Ajak Pelaku Usaha Bertumbuh

Ilustrasi.(freepik)

SEBAGAI bank digital bagian dari BRI Group, Bank Raya terus berkomitmen mendorong adopsi bank digital di masyarakat dan para pelaku usaha agar dapat terus bertumbuh.

Saku Bisnis sebagai salah satu fitur andalan dari Aplikasi Bank Raya kini semakin mendukung pelaku usaha untuk mengelola bisnis nya yang semakin berkembang dengan kemudahan pembuatan hingga 3 QRIS Bisnis sekaligus dalam 1 akun.

Agar mampu bersaing, pelaku usaha harus memiliki kapasitas manajemen bisnis yang baik agar dapat mendorong produktivitas usaha secara maksimal. Untuk itu, pengembangan lainnya di Saku Bisnis terus dilakukan agar dapat relevan dengan kebutuhan pelaku usaha, beberapa diantaranya yaitu Fitur Kasir untuk pengelolaan bisnis secara digital, sehingga memudahkan pemilik pelaku usaha maupun karyawan untuk memantau transaksi bisnis secara realtime dari Raya App.

Disamping itu QRIS Bisnis, juga kini dapat dilakukan pencairan dana secara realtime di hari yang sama menjadi 4 (empat) batch pencairan dalam sehari sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menerima dana dalam menjalankan operasional usaha. Sebagai informasi, Bank Raya saat ini memiliki promo “Bebas Biaya Merchant Discount Rate (MDR)” melalui Program “Cuan Maksimal Tanpa Potongan dengan QRIS Bisnis” hingga 31 Desember 2025 untuk QRIS Bisnis yang didaftarkan melalui Raya App.

Dalam rangka hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80, melalui program QRISMANIA Tujuh Belasan para pengguna Raya App berkesempatan mendapat hadiah langsung dalam bentuk cashback untuk 4 kali transaksi QRIS sebesar Rp2000 dan untuk 4 kali transaksi QRIS sebesar Rp3000 Program ini berlaku hanya pada tanggal 16-19 Agustus 2025 selama kuota cashback masih tersedia.

Nasabah juga dapat bertransaksi dengan lebih mudah menggunakan QRIS Bank Raya karena saat ini Bank Raya memiliki fitur Quick Access untuk transaksi QRIS. Fitur Quick Access tersedia pada shortcut menu pada halaman login, sehingga nasabah dapat lebih praktis dan mudah dalam bertransaksi menggunakan QRIS.

Dengan perkembangan inovasi di Saku Bisnis tersebut, maka penggunaan Saku Bisnis mencatatkan pertumbuhan yang cukup baik per Juni 2025 yaitu sebesar Rp3,8 miliar atau tumbuh 174% (yoy).

Sedangkan frekuensi transaksi QRIS Bisnis juga menunjukkan peningkatan pada Juni 2025, mencapai lebih dari 750 ribu transaksi. QRIS Bisnis dari Bank Raya juga telah dimanfaatkan oleh para pelaku usaha di 23 kota di seluruh Indonesia dengan total merchant sebanyak lebih dari 9 ribu merchant termasuk di Cluster Unggulan Bank Raya yang terdapat di 7 cluster di seluruh Indonesia.

Kicky Andrie Davetra selaku Direktur Bisnis Bank Raya mengatakan “Sejak awal, Bank Raya berkomitmen untuk menjadi mitra terbaik dalam mengakselerasi bisnis pelaku usaha. Komitmen ini kami wujudkan salah satunya dengan kehadiran Saku Bisnis. Fitur Saku Bisnis mendampingi perjalanan pelaku usaha untuk mengelola keuangannya secara komprehensif hanya dengan satu aplikasi.”

Kicky menambahkan bahwa dengan kemudahan digitalisasi pembayaran dan manfaat yang ditawarkan, kami berharap para pelaku usaha dapat meningkatkan efisiensi operasional usaha dan meningkatkan daya saing.

Bank Raya juga secara aktif melakukan pendampingan dan edukasi kepada pelaku usaha melalui serangkaian literasi keuangan baik melalui social media Bank Raya maupun pendampingan langsung melalui community branch Bank Raya yang tersebar di 23 kota di seluruh Indonesia.

“Kami terus mendorong peningkatan akuisisi QRIS Bisnis Bank Raya, karena di samping terintegrasi dengan Saku Bisnis yang membantu pelaku usaha mengelola keuangan lebih baik, kami juga menghimbau untuk semua pelaku usaha dapat berhati-hati terhadap modus penipuan bukti pembayaran QRIS palsu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan pastikan untuk mengecek mutasi pembayaran melalui mobile banking yang terdaftar pada QRIS merchant” ujar Kicky

Kemudahan lainnya yang dimiliki Saku Bisnis yaitu menu mass transfer yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transfer sekaligus ke sepuluh rekening tujuan secara real time, sehingga mempermudah pelaku usaha untuk melakukan transaksi payroll atau pembayaran kepada supplier, melakukan pemisahan bujet usaha dengan membuat hingga lima saku bisnis berbeda, melakukan pengecekan mutasi rekening sehingga dapat memantau operasional keuangan bisnis mereka dengan baik serta fitur kasir yang memudahkan pemilik pelaku usaha ataupun karyawan yang memiliki akses untuk memantau transaksi pembayaran melalui QRIS secara realtime dari Raya App.

“Kami berkomitmen memberikan solusi yang efektif dan efisien untuk kegiatan operasional usaha pelaku usaha di Indonesia. Sehingga semakin banyak pelaku usaha yang terhubung dengan customer mereka untuk transaksi keuangan yang lebih praktis dan produktivitas usaha yang lebih baik.” tutup Kicky. (RO/H-4)