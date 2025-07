Berbagai Inovasi Bidang Operasional Permudah Nasabah

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menjadi pemenang utama dan perusahaan pertama yang berhak membawa pulang piala bergilir ajang Indonesia Operations Bank Summit (IOBS).(Dok. BCA)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menjadi pemenang utama dan perusahaan pertama yang berhak membawa pulang piala bergilir ajang Indonesia Operations Bank Summit (IOBS). Capaian tersebut diperoleh berkat keberhasilan seluruh perwakilan BCA meraih berbagai penghargaan pada ajang yang diselenggarakan Forum Komunikasi Direktur Operasional Perbankan (FKDOP) ini.

"Sebuah kehormatan bagi BCA dapat membawa pulang piala bergilir dari IOBS 2025. Penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras, kolaborasi, dan semangat inovatif para bankir muda BCA untuk terus menghadirkan solusi bagi nasabah. Kami percaya, keberadaan ruang kompetisi yang sehat dan kolaboratif seperti ini bisa mendorong para bankir muda agar semakin siap menghadapi dinamika, serta memberikan nilai tambah bagi industri perbankan Indonesia," kata Presiden Direktur BCA Hendra Lembong dalam keterangannya, Minggu (6/7).

IOBS merupakan ajang yang mempertemukan berbagai inovasi dari industri perbankan, sekaligus memberikan penghargaan untuk setiap inovasi dalam peningkatan kapabilitas bankir muda.

Ajang pertama IOBS bertema From Nusantara to The World dan diselenggarakan pada 26–28 Mei, menghadirkan para ahli industri untuk berbagi wawasan terkait inovasi, strategi operasional, serta tantangan perbankan di era digital. Sebanyak 135 peserta dari berbagai bank mengikuti ajang tersebut.

BCA mengirimkan perwakilan sebanyak 30 tim dari divisi e-Channel & Settlement Services (CSV) dan Global Trade & Payment Services (GTP). Seluruh perwakilan BCA meraih penghargaan dengan detail 14 platinum dan 16 diamond. Keduanya merupakan penghargaan tertinggi pada ajang tersebut.

Sebanyak tiga tim perwakilan BCA juga berhasil meraih penghargaan spesial pada IOBS 2025. Ketiga penghargaan spesial itu adalah Best Impact for Industries, Best 4.0 Business Implementation, dan National Standard Innovation.

Tiap penghargaan spesial diberikan kepada tim BCA yang membawa inovasi antara lain optimalisasi pencegahan penggunaan fasilitas pembayaran untuk transaksi judi online dengan FAST, percepatan proses top-up Flazz dengan AI Agent & Mechatronics di BCA pada 2024, serta mengurangi kegagalan transaksi, mempercepat rekonsiliasi, dan penyelesaian keluhan-Fast dengan PSR, Auto-Reverse, OSRA, serta RPA.

"Partisipasi BCA dalam ajang IOBS 2025 merupakan wujud nyata upaya perseroan untuk terus belajar dan memperkuat komitmen membangun SDM berkualitas, serta mendorong inovasi berkelanjutan di lini operasional. Melalui forum ini, BCA mendapat kesempatan untuk mengeksplorasi solusi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus memperbaiki proses dalam menghadirkan layanan yang semakin andal, efisien, dan tepat bagi nasabah," ujar Hendra Lembong. (Put/E-1)