IHSG Kamis Pagi Terperosok ke Zona Merah

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pembukaan perdagangan pada Kamis (16/11) dibuka melemah 1,56 poin atau 0,02 persen ke posisi 6.956,65. Sementara itu kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 0,25 poin atau 0,03 persen ke posisi 919,86.

Sebanyak 221 saham emiten melemah di perdagangan pagi ini. Sementara, 190 saham lainnya menguat dan sebanyak 211 saham stagnan.

Untuk sementara, total transaksi yang tercatat hingga pukul 09.20 WIB sebanyak Rp1,11 triliun dengan total saham yang diperdagangkan 2,19 miliar saham.

Sementara itu, indeks saham-saham Amerika Serikat (AS), Wall Street, pada penutupan perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), melanjutkan penguatan seiring meredanya kekhawatiran peningkatan suku bunga Federal Reserve.

Indeks Dow Jones Industrial Average di Bursa Efek New York, AS, naik 163,51 poin atau sekitar 0,47 persen menjadi 34.991,21. Sementara indeks S&P 500 meningkat 7,18 poin atau sekitar 0,16 persen menjadi 4.502,88. Sedangkan indeks komposit Nasdaq menguat 9,46 poin atau sekitar 0,07 persen menjadi 14.103,84.

Saham perusahaan ritel Target meroket 17,8 persen, peningkatan harian tertinggi sejak Agustus 2019, setelah memperkirakan perolehan laba kuartal empat yang melampaui ekspektasi sebelumnya seiring turunnya biaya rantai pasokan.

Lonjakan saham Target memicu saham Macy’s dan Kohl’s yang masing-masing melambung 7,5 persen dan 9,0 persen. Indeks kebutuhan konsumen indeks S&P 500 naik 0,7 persen. (Medcom/Ant/Z-6)