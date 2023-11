Kanmo Group Raih Penghargaan Perusahaan dengan Praktik SDM Terbaik

PERUSAHAAN ritel Kanmo Group dinobatkan dengan dua penghargaan bergengsi dalam departemen sumber daya manusia (SDM), yaitu Top HumanCapital (HC) Awards 2023 oleh Top Business.

Perusahaan Kamno Group mencapai kesuksesan luar biasa dalam kategori “Top Human Capital Awards 2023 #4 Star” dan High-Performing Human Capital Director 2023”.

Prestasi yang diraih Kanmo Group di bawah kepemimpinan Maemar Chadavid Syamtar selaku General Manager Human Resources Kanmo Group.

Baca juga: Dukung Program SDGs, Pemkab Bandung Juara 2 I-SIM For Regencies 2023

“Dedikasi Kanmo Group dalam membina aset paling berharga, yaitu para karyawan, telah membawa kesuksesan yang luar biasa di tahun ini," kata Hitesh Bharwani dan Manoj Bharwani, selaku pendiri dari Kanmo Group di Jakarta, Senin (6/11).

"Kami bangga dapat menerima dua penghargaan dari Top HC Awards 2023, karena hal ini merupakan wujud komitmen perusahaan yang teguh untuk berinvestasi pada SDM, yang menjadi pemicu utama perjalanan kami dalam menjadi unggul dan berinovasi dalam industri ritel di Indonesia,” jelas Hitesh Bharwani dan Manoj Bharwani.

Tahun ini, penghargaan bergengsi tersebut telah mengambil tema “Transformation of Human Capital Management System to Accelerate the Sustainable Business Growth”.

Bersamaan dengan tema tersebut, Top Business memberikan penghargaan kepada perusahaan Indonesia yang dapat mengarahkan pertumbuhan bisnisnya menuju pemanfaatan manajemen sistem yang unggul dalam praktik SDM-nya.

Baca juga: Pelaksana Pendamping Petani Milenial Jatim Raih Penghargaan Kementan

Acara tahunan ini juga menjadi tempat bagi praktisi SDM dari perusahaaan semua skala untuk bersatu dan berbagi pengalaman, tantangan, sehingga memberikan peluang untuk belajar dan berjejaring antar pelaku manajemen SDM.

Penilaian untuk semua kategori dalam penghargaan ini diukur berdasarkan kriteria berikut inisiasi pemberdayaan SDM yang mendukung pertumbuhan bisnis, dedikasi Kanmo Group dalam membina pemberdayaan SDM sejalan dengan tujuan bisnis perusahaan yang menjadi peran penting dalam kriteria ini.

Beberapa inisiatif yang dikembangkan sejalan dengan visi ini adalah program Kanmo Future Leaders, Management Trainee, dan pelatihan reguler bagi karyawan, dan banyak lagi. Inisiasi ini telah menjadi peran penting dalam meningkatkan kesuksesan dan pertumbuhan perusahaan.

Inisiasi pemberdayaan SDM yang dapat direkomendasikan ke organisasi lain Kanmo Group memiliki strategi SDM yang inovatif dan efektif, sehingga memposisikannya sebagai perusahaan dengan standar yang tinggi di sektor ritel.

Baca juga: Julo Raih 2 Penghargaan di Marketing Excellence Awards Indonesia 2023

Inisiasi ini telah menjadi model yang dapat dipelajari dan diimplementasi oleh perusahaan lain untuk kesuksesan bisnis mereka.

Dalam prestasi bisnis, pencapaian Kanmo Grouup, seperti pertumbuhan pendapatan yang kuat dan pengelolaan pengeluaran operasional yang efisien, telah berkontribusi secara signifikan pada pengukuhan Top HC Awards.

Pencatatan publik anak perusahaan Kanmo Group, PT. Multitrend Indo Tbk, juga merupakan salah satu tonggak pencapaian perusahaan secara keseluruhan.

Mark Ashlin Senior, sebagai Senior Vice President dari Kanmo Group, menambahkan,“Kanmo Group sangat bersyukur akan ragam penghargaan yang diterima di tahun ini."

"Hal ini semakin menginspirasi perusahaan untuk tetap teguh dalam komitmennya dalam mencapai manajemen SDM yang unggul, mendorong inovasi, dan berkontribusi pada pertumbuhan industri ritel di Indonesia," jelasnya. (RO/S-4)