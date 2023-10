Dorong Literasi Keuangan, Bank Mandiri Ajak Pelajar Tur ke Museum Mandiri

LITERASI keuangan merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan finansial bagi generasi muda di era modern ini. Akan tetapi, pemahaman pasar saham, manajemen keuangan, dan kewirausahaan yang benar merupakan tantangan bagi pelajar yang ingin terjun ke industri keuangan.

Mengantisipasi kondisi dan hambatan tersebut, Bank Mandiri memberikan program Mandiri Sahabat Edukasi 2023 yang bertema Walking Tour Museum Mandiri dan Workshop Membatik kepada pelajar sebagai langkah awal bagi generasi muda untuk belajar mengenai sejarah industri perbankan sebagai cerminan perkembangan system perekonomian di indonesia.

Program tersebut mengupas investasi saham, kewirausahaan serta literasi keuangan yang penyelenggaraannya berkolaborasi dengan Mandiri Group seperti Mandiri Sekuritas, Mandiri Capital Indonesia, Museum Bank Mandiri atau Group/Mitra usaha terkait lainnya yang rutin diselenggarakan setiap tahun sejak tahun 2019 lalu secara online maupun offline.

Business Support Manager Bank Mandiri Region V Muhammad Yasin menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan Mandiri Sahabat Edukasi yang dimulai sejak Oktober 2023 hingga November 2023.

Ia menambahkan, antusiasme para peserta cukup tinggi, tercermin dari jumlah peserta yang telah mendaftar dan mengikuti kegiatan ini dari Civitas Akademika SMA Al Azhar 1.

“Program ini bertujuan untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk merencanakan masa depan finansial mereka secara mandiri dan juga mengantisipasi untuk menghadapi perubahan ekonomi secara digital,” katanya.

Ia menambahkan, dalam rangka implementasi transformasi digital di Bank Mandiri, telah dikembangkan Wholesale Digital Super Platform Kopra by Mandiri dan Kopra Mobile Apps dilengkapi dengan fitur layanan digital single access yang menjadi pusat aktivitas informasi dan transaksi finansial bagi ekosistem Perguruan Tinggi beserta value chainnya secara end to end.

Layanan tersebut diantaranya Kopra Cash Management, Kopra Smart Account, Kopra Forex Exchange, Kopra Value Chain, Kopra Trade,Kopra Online Custody,Kopra Cash Lite, Kopra Billing Reconciliation, Kopra Hospital Solution serta yang terbaru Kopra Beyond Borders untuk memberikan kemudahan nasabah korporasi Bank Mandiri di Indonesia untuk memonitor cash flow dan menjalankan transaksi Perusahaan anak di luar negeri dan sebaliknya.

"Platform ini juga akan saling mendukung dengan Super APPLivin’ by Mandiri sebagai solusi SuperLengk APP nasabah retail” pungkas Muhammad Yasin. (Z-5)