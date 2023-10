Serunya Staycation, Olahraga, Memancing, Wisata Kuliner di Kota Deltamas

SEBAGAI kawasan township yang mengintegrasikan area hunian, komersial, serta kawasan industri, Kota Deltamas selalu berusaha memberikan fasilitas terbaik bagi penghuni dan konsumen. Fasilitas tersebut tak hanya untuk beraktivitas sehari-hari tetapi juga untuk kebutuhan rekreasi di akhir pekan. Penelitian Badan Kesehatan dunia atau WHO (World Health Organization) menyebutkan stres masyarakat perkotaaan dapat diatasi dengan mengambil jeda melalui beragam kegiatan saat weekend. Stres bisa diatasi dengan aktivitas fisik seperti olahraga, kegiatan hobi, dan liburan.

Bagi anda yang ingin staycation, kawasan hunian Kota Deltamas menghadirkan sederet pilihan hotel dan apartemen untuk menghabiskan waktu bersama keluarga seperti Le Premier Hotel, Via Alma Apartment, Sakura Park Hotel, dan Sancrest Serviced Apartment. Sementara untuk yang memiliki hobi berolahraga, Kota Deltamas juga menyediakan fasilitas berupa track bersepeda dengan nuansa alam bertajuk Cikarang Bike Park dan Deltamas Sport Center (DSC) yang memiliki berbagai fasilitas olahraga seperti lapangan badminton dan futsal berstandar internasional.

Direktur Operasional PT Puradelta Lestari Tbk Tommy Satriotomo mengatakan dengan visi The Best Place for Quality Living, Business & Investment, Kota Deltamas selalu berupaya melengkapi fasilitas yang dapat memanjakan penghuni dan seluruh masyarakat yang datang. "Berakhir pekan di Kota Deltamas anda dapat melakukan beragam aktivitas olahraga. Apalagi kami memiliki fasilitas rekreasi keluarga sekaligus untuk berolahraga, antara lain Deltamas Sport Center, Futsal Corner, Malibu Club House dan Pasadena Serenade Swimming Pool. Tempat ini akan menjadi lokasi favorit bagi para penghuni untuk menjaga kebugaran tubuh."

Baca juga: Penjualan Perdana Diminati, Sinar Mas Land Luncurkan Delrey Business Townhouse Tahap 2

Bagi anda yang memiliki hobi memancing, Situ Rawa Binong bisa jadi pilihan. Situ Rawa Binong ialah destinasi wisata danau yang terdapat di Cikarang, Jawa Barat. Masyarakat setempat biasanya menggunakan Situ Rawa Binong untuk memancing ikan. Dengan suasana yang sejuk, Situ Rawa Binong cocok berekreasi bersama keluarga. Desa Wisata Hegarmukti yang terletak di samping Situ Rawa Binong juga menarik untuk dikunjungi. Di sana pengunjung dapat singgah sanggar seni. Wisatawan dapat berkunjung dan mempelajari kesenian terutama kesenian Sunda.

Setelah puas berolahraga dan memancing, anda bisa memanjakan lidah dengan beragam pilihan menu di sejumlah restoran Jepang otentik yang chef-nya secara khusus didatangkan langsung dari Jepang. Restoran-restoran tersebut seperti Futoppara, Taverma Matsu, Niku Juushi, Kizuna, Hottoke-ya, Akiruo Shokudo, dan Niroku menawarkan beragam menu asli Negeri Sakura dengan harga bervariasi seperti ramen, udon, sushi, bento, hingga aneka macam tempura tersaji lengkap dengan menggunakan bahan-bahan segar dan berkualitas. Aneka restoran Jepang ini cocok untuk tempat makan bersama teman atau keluarga anda di akhir pekan.

Baca juga: Perangi Polusi Udara, Ada Layanan Pemakaian Sepeda Listrik di BSD

Kota Deltamas merupakan proyek joint venture antara Sinar Mas Land dan Sojitz Corporation dari Jepang dengan luas area ± 3.200 hektare. Township tersebut mengintegrasikan area hunian, komersial, dan kawasan industri GIIC (Greenland International Industrial Center) bertaraf internasional yang dilengkapi dengan pengelolaan air bersih (WTP), pengolahan limbah (WWTP), penggunaan sumber daya listrik green renewable electricity dari PLN, fiber optik, dan area hijau.

Saat ini, Kota Deltamas sedang gencar mengembangkan lebih banyak fasilitas dan infrastruktur guna mendukung kegiatan live, work and play. Sejumlah fasilitas berdiri di antaranya sejumlah sekolah nasional maupun internasional (antara lain Cikarang Japanese School, Jakarta International University/Korean Education Complex, ITSB, SMK Ananda Mitra Industri, Pangudi Luhur), fasilitas Kesehatan (RS Mitra Keluarga dan Eka Hospital), hingga pusat perbelanjaan yakni AEON Mall yang saat ini memasuki proses penutupan atap dan akan rampung pada awal 2024.

Dari sisi akses, Kota Deltamas dekat dengan gerbang Tol Jakarta-Cikampek, tepatnya di KM 37, Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang akan mulai beroperasi pada tahun ini, dan Tol Jakarta-Cikampek Selatan di KM 31 sedang dibangun pemerintah dengan target beroperasi di akhir 2023. (RO/Z-2)