South City Tawarkan Konsep Custom Homes di Fortunia Cove

KONSEP Custom Homes, yang memberikan opsi memilih warna lantai sampai dengan tipe kitchen countertop dan dilengkapi dengan fitur smart home menjadi tren yang digemari para milenial.

Pengembang superblok SouthCity mengembangkan konsep Design Your Home, Your Way sebagai fitur khusus yang ditawarkan pada cluster perumahan baru di dalam Fortunia Residences 2 dengan nama Fortunia Cove.

Fitur ini memungkinkan konsumen terutama milenial untuk memilih semua fitur desain interior rumah mereka – mulai dari memilih warna lantai sampai dengan dinding kamar mandi.

Direktur SouthCity, Peony Tang mengatakan, pihaknya memahami trend dan gaya hidup para milenial yang unik. Tak heran jika cluster sebelumnya yaitu Fortunia Residence 2 laku keras di pasaran.

“Dengan memahami trend saat ini, kami menawarkan konsep Custom Homes, yang memberikan opsi memilih warna lantai sampai dengan tipe kitchen countertop dan dilengkapi dengan fitur smart homes. Untuk unit tipe Corner juga mendapatkan tambahan Attic yang sangat cocok dengan gaya hidup milenials,” ujar dia.

Attic room adalah pemanfaatan loteng di bawah atap rumah menjadi ruangan tambahan sebagai ruang kerja atau bermain anak. Karena memanfaatkan ruangan di bawah atap, maka hanya rumah dengan atap tinggi yang bisa dibuat attic room.

Menurut Peony selain keunikan fitur Design Your Home, Your Way yang ditawarkan Fortunia Cove, kelebihan lainnya adalah fasilitas dan akses transportasi yang sangat strategis. Menurutnya,saat ini, para konsumen property mencari tiga hal yaitu lokasi strategis, harga terjangkau, dan lingkungan yang masih hijau serta asri.

"Dari aksesibilitas, dengan beroperasinya Jalan tol Cinere-Jagorawi (Cijago) via gerbang tol Limo, SouthCity ke Bandara Soekarno-Hatta hanya membutuhkan waktu 15 menit,” jelasnya.

Selain itu juga terdapat akses tol Depok-Antasari, tol Cinere-Serpong, dan ditambah dengan berbagai kemudahan transportasi seperti TransJakarta , MRT Lebak Bulus, dan Commuter Line . Hal ini tentunya akan meningkatkan nilai jual dan daya tarik SouthCity bagi para investor dan konsumen.

Dari sisi fasilitas, Peony menambahkan, di hunian ini, juga tersedia fasilitas di dalam kawasan Fortunia, mulai dari taman dan ruang hijau, jogging track, kolam renang, outdoor gym dan berada dekat dengan pusat kuliner.

Dipasarkan dengan harga mulai dari Rp 1,4 miliar, cluster ini memiliki luas mencapai 12.604m2 dengan total 92 unit. dari luas bangunan 72-97m2 dan luas tanah 60-134m2.

Sales & Marketing General Manager SouthCity, Alberto Sutejo menambahkan, Fortunia Cove diluncurkan pada awal Oktober 2023. Fortunia Cove dipasarkan dengan sistem Nomor Urut Pemesanan (NUP) atau Priority Pass dengan opsi Regular atau VIP Pass, dimana pembeli VIP Pass mendapatkan prioritas utama untuk memilih unit rumah idamannya.

Alberto sangat optimistis Fortunia Cove adalah pilihan hunian yang paling tepat bagi keluarga muda yang tinggal dan beraktifitas di Jabodetabek. Menurutnya, lokasi strategis, kemudahan dan pilihan modal transportasi, kelengkapan fasilitas, dan pengembangan mendatang (future development) di SouthCity akan memberikan nilai tambah bagi para pembelinya.

"Fortunia Cove merupakan hunian yang sangat ideal karena para penghuni (end user) juga akan menikmati nilai investasi rumah tinggalnya yang harganya akan terus naik.” (RO/E-1)