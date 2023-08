Komit Patuhi Aturan, Askrindo Syariah Raih Penghargaan

DIREKTUR Utama Askrindo Syariah, Kokok Alun Akbar menegaskan komitmen perusahaan dalam menjalankan praktik tata kelola yang baik, mengelola risiko engan efektif, dan kepatuhan terhadap peraturan.

Hal itu diungkapkan Kokok sesuai mendapatkan 3 penghargaan dalam acara 'Governance Risk Compliance (GRC) Award 2023 yang diselenggarakan oleh BusinessNews di Hotel Bidakara, Rabu (30/8).

Askrindo Syariah meraih penghargaan untuk kategori perusahaan The Best GRC for Corporate Governance & Compliance 2023 (Financial Service), The Best CEO for GRC Excellence 2023 kepada Kokok Alun Akbar, dan The Best Chief Financial Officer 2023 kepada Subagio Istiarno.

Alun menambahkan, dalam lingkungan bisnis yang kompleks dan dinamis, diperlukan kemampuan perusahaan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang merupakan faktor kunci dalam menjaga keberlangsungan Perusahaan.

"Kepatuhan terhadap regulasi dan standar juga merupakan pilar utama dalam membangun kepercayaan dan reputasi perusahaan," ujarnya.

Dengan 16 Kantor Cabang dan 24 Kantor Perwakilan Pemasaran yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, Askrindo Syariah terus meningkatkan performa layanan dengan baik bahkan dengan digitalisasi system yaitu Host to Host, Online System Application (OSA),

Aplikasi Mobile (MAASYA), merupakan suatu langkah yang dijalankan oleh perusahaan dalam rangka mendekatkan mitra bisnis dengan perusahaan. Selain itu perusahaan juga telah menggunakan digital sign yang bekerjasama dengan Peruri sehingga dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. (RO/A-1)