Open Finance Summit 2023 Dorong Inovasi Industri Jasa Keuangan di Indonesia

OPEN Finance Summit 2023 resmi diselenggarakan hari ini atau Rabu (21/6) di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, dengan tema “Unlocking the Next Era of Financial Services” (Menghadirkan Era Baru Layanan Keuangan).

Acara ini berkomitmen untuk mendorong perkembangan di industri jasa keuangan di Indonesia melalui diskusi mengenai berbagai inovasi dari industri open finance.

Acara ini turut dihadiri oleh direksi, pemimpin, inovator, regulator dan perusahaan rintisan berikut dengan unicorn masa depan.

Baca juga: Alasan Asuransi Penting untuk Lindungi Keuangan Keluarga

Ayoconnect, platform Open Finance API terbesar di Asia Tenggara, dan satu-satunya pelaku open finance berlisensi di Indonesia yang telah mendapatkan kategori izin 1 PJP dari Bank Indonesia, berperan sebagai inisiator utama pada acara Open Finance Summit 2023.

Acara ini juga didukung oleh Mastercard, perusahaan teknologi global dalam industri pembayaran dengan misi menghubungkan dan memperkuat ekonomi digital inklusif yang bermanfaat bagi semua orang.

MongoDB (perusahaan platform pengolahan data terkemuka yang memberdayakan inovator melalui perangkat lunak dan data), dan Eranyacloud (penyedia layanan cloud lokal pertama di Indonesia dengan sertifikasi ISO 27001/9001) juga turut berpartisipasi dalam mendukung kesuksesan acara ini.

Baca juga: Mudahkan Atur Keuangan, OCBC NISP Luncurkan NYALA Kartu Kredit dan Global Debit



Chiragh Kirpalani, Founder & Chief Operating Officer, Ayoconnect mengatakan,“Open Finance memiliki peran strategis dalam digitalisasi di Asia Tenggara, terutama Indonesia. Beragam sektor termasuk industri keuangan, serta konsumen yang semakin cerdas, membutuhkan kenyamanan melalui layanan digital."

Layanan dan Produk Keuangan Lebih Fleksibel

"Open finance memungkinkan rangkaian produk dan layanan keuangan yang jauh lebih besar dengan penawaran yang lebih fleksibel, solusi pembayaran yang efisien, dan yang paling penting, layanan alternatif untuk pasar yang kurang terlayani (unbankable population).” kata Chiragh Kirpalani.

Navin Jain, President Director, PT Mastercard Indonesia, mengatakan, “Saat ini, konsumen menggunakan beberapa penyedia layanan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Ini juga berlaku untuk layanan keuangan."

"Open finance menghubungkan semua pihak dan menempatkan bisnis dan konsumen sebagai fokus utama dalam penggunaan data keuangan mereka," katanya.

Baca juga: UU PPSK Beri Kepastian Hukum dan Percepat Inovasi Teknologi Sektor Jasa Keuangan

"Dampaknya adalah pengalaman konsumen yang lebih kaya dan konsisten, serta ekosistem keuangan dan digital yang lebih inklusif, yang menjadi fokus Mastercard untuk membangun pengalaman ini untuk semua orang, di mana pun mereka berada," jelas Navin Jain.

"Mastercard berkomitmen untuk mendukung inisiatif open finance yang dipimpin oleh industri dan membantu berbagai organisasi dengan memberdayakan mereka melalui platform open banking, solusi agregasi data, dan kemitraan seperti yang terjadi di Indonesia dengan Ayoconnect,” terangnua.

Menurut laporan Katadata Insight Center, pasar Open Finance di Indonesia diprediksi mencapai total sebesar USD 2 Milliar atau setara dengan Rp 31 triliun di 2023 beserta disrupsi, inovasi dan peluang yang dihadirkan oleh open finance dalam industri layanan keuangan (financial services) era selanjutnya.

Hadirkan Tujuh Panel Diskusi

Open finance pun bukan hanya untuk para siaran pers pemain baru dalam industri keuangan, melainkan untuk seluruh pelaku dalam industri layanan keuangan. Open Finance Summit 2023 menghadirkan tujuh panel diskusi dengan tema berbeda di setiap sesinya.

Rudy Salahuddin selaku Deputi IV Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian membuka acara dengan menyampaikan besarnya potensi ekonomi digital di Indonesia.

Baca juga: Dunia Berubah Cepat, Pengawasan Jasa Keuangan Semakin Adaptif



Acara pun dilanjutkan dengan diskusi panel dari sederet panelis seperti Dr. Ir. David Yama, M.Sc., MA. selaku Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Nawal Nely selaku Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko, Kementerian BUMN Republik Indonesia, Indra Utoyo selaku CEO Allo Bank Indonesia, Noni Purnomo selaku Direktur Utama PT. Blue Bird Group.

Selain itu, ada Sati Rasuanto selaku Presiden Utama VIDA, Jakob Rost selaku Founder & CEO, Ayoconnect, Navin Jain selaku President Director, PT Mastercard Indonesia, Wibawa Prasetyawan selaku Vice President & Head of Account Management Financial Institutions, Mastercard dan Wei You PAN selaku Principal, Financial Industry Solutions, MongoDB.

Salah satu highlight dari hasil diskusi panel adalah strategi yang perlu diambil untuk mempercepat inklusi keuangan bertepatan dengan momentum pesatnya perkembangan open finance. (RO/S-4)