Adhimix Luncurkan Aplikasi Untuk Mudahkan Pengadaan Beton Ready Mix Lewat Sentuhan Jari

PENYEDIA produk beton siap pakai, PT Adhimix Ready Mix Concrete (RMC) Indonesia meluncurkan aplikasi online Adhimix Retail. Aplikasi on demand berbasis Web, Android, dan IOS tersebut menjadi pelopor aplikasi online untuk memenuhi kebutuhan beton siap pakai bagi pelanggan Business to Business (B2B)/badan usaha dan Business to Consumer (B2C)/perorangan skala kecil hingga menengah.

Pelanggan B2B dan B2C dapat memesan beton siap pakai dan turunannya melalui berbagai fitur yang disediakan aplikasi secara mudah (user friendly) dan aman (secure) layaknya aplikasi on demand lainnya. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur unggulan, diantaranya ketersediaan produk secara real-time, opsi sistem pembayaran (termasuk paylater), tracking kendaraan angkut beton berbasis google map, surat jalan siap unduh, hingga saran mutu beton.

Beton siap pakai berkualitas tinggi diolah di pabrik beton khusus (batching plant) menggunakan mesin berteknologi tinggi dengan berbagai persyaratan konstruksi yang ketat seperti resistensi, finish and management melalui rasio variabel semen, air, dan agregat dalam campuran dengan kualitas dan bahan semen yang telah teruji agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Sehingga, menghilangkan kebutuhan untuk mencampur beton, menentukan proporsi bahan, dan pengujian mutu beton secara manual yang biasa dilakukan dalam proses pengecoran struktur konstruksi selama ini.



IDirektur Adhimix RMC Indonesia Yoppy Yanuar mengatakan, aplikasi online Adhimix Retail akan menjadi ujung tombak layanan produk dan solusi beton retail siap pakai kualitas terbaik bagi pelanggan B2B atau B2C skala kecil maupun menengah.

"Sekarang memesan beton siap pakai kualitas terbaik untuk mengecor rumah, pabrik/gudang, jalan utama dan lingkungan, ruko, kantor, kolam renang, atau struktur konstruksi lainnya menjadi sangat mudah, efisien, dan aman," ujarnya dalam momen peluncuran aplikasi tersebut, Selasa (6/6).



Sejak tahap soft launch beberapa waktu lalu, Adhimix Retail telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perusahaan, yaitu sebesar 20% dari total transaksi. Sementara jumlah pelanggan yang telah mengunduh dan menggunakan aplikasi ini sebesar lebih dari 27.000 pengguna aktif.

Pengguna aplikasi paling besar ditempati Jakarta (63%), Bekasi (25,9%), Tangerang (11%), Depok (9%), Bandung (7,6%), Surabaya (4,7%), Semarang (2,5%), dan Bogor (2,3%).



Profil aplikasi Adhimix Retail tpada 2022 menunjukkan bahwa 60% pelanggan berasal dari badan usaha/B2B dan 40% pelanggan berasal dari perorangan/B2C. Dengan fokus pekerjaan pada konstruksi pabrik sebesar 31%, rumah tinggal 26%, ruko/kantor sebesar 24%, dan sisanya 19% pada pekerjaan infrastruktur/jalan lingkungan. Sedangkan dari sisi gender sebanyak 30% wanita dan 70% adalah pria.



Kontribusi nilai transaksi melalui aplikasi Adhimix Retail diharapkan dapat terus meningkat seiring kualitas aplikasi yang aman untuk bertransaksi, dukungan ekosistem praproduksi dan pascaproduksi, serta layanan pelanggan Adhimix Retail selama 24 jam 7 hari penuh. Termasuk layanan tenaga ahli beton siap pakai, kerja sama pihak perbankan dan financial technology/fintech, serta proses pembuatan beton siap pakai yang telah tersertifikasi dan berbasis komputer.



Pada sisi lain, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) beton siap pakai mutu sangat tinggi Adhimix Retail telah mencapai 90% berdasarkan sertifikat resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian tahun 2022 dan telah mengantongi lisensi mutu ISO 9001:2015 dari Lloyd’s Register dan ISO 14001:2015 dari KBS Certification Services Pvt.Ltd – keduanya pada tahun 2021.

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga DKI Jakarta Sofiatun mengapresiasi peluncuran aplikasi Adhimix Retail tersebut. Menurutnya, Adhimix Retail turut membantu pemerintah dalam pembangunan karena dapat memberikan akuntabilitas dalam pengadaan bahan bangunan.

"Dengan adanya fitur tracking dan juga harga yang sudah tertera, ini memberikan akuntabilitas bagi pemerintah dalam pengadaan bahan bangunan, khusunya beton yang digunakan untuk bangunan ataupun lainnya,"" ujarnya. (RO/Z-5)