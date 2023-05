Bagi Dividen Rp16,6 T, Telkom Paling Lambat Bayarkan 5 Juli

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Telkom, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi, untuk tahun buku 2022 menyetujui pembagian dividen sebesar Rp16,6 triliun kepada pemegang saham.



"Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Telkom menyetujui pembagian dividen sebesar Rp16,6 triliun atau 80 % dari perolehan laba bersih tahun buku 2022," ujar SVP Corporate Communication & Investor Relation Telkom Ahmad Reza di Jakarta, Selasa.



Reza menuturkan dividen perseroan mengalami pertumbuhan sebesar 11,7 % dari tahun sebelumnya. Sementara itu, sisa laba bersih mencapai 20 % atau Rp4,2 triliun dialokasikan sebagai laba ditahan.



Dividen sebesar Rp167,6 per lembar saham tersebut akan dibayarkan paling lambat pada 5 Juli 2023 bagi pemegang saham yang tercatat dalam DaftarPemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan 13 Juni 2023.



Sepanjang 2022, Telkom membukukan pendapatan konsolidasian sebesar Rp147,31 triliun atau tumbuh sebesar 2,9 % dibanding periode yang sama tahun lalu.



EBITDA perseroan tercatat sebesar Rp78,99 triliun atau tumbuh 4,3 % year on year (yoy) dengan laba bersih operasi Rp25,86

triliun atau tumbuh 7,7 % (yoy).



Dalam kesempatan ini, RUPST Telkom juga menyetujui perubahan susunan pengurus Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan.



Perubahan susunan perseroan diharapkan dapat berkontribusi pada meningkatnya kinerja perseroan serta menyukseskan langkah transformasi yang tengah dilakukan Telkom.



Adapun susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi hasil RUPST Tahun Buku 2022 adalah sebagai berikut:



Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen : Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro

Komisaris Independen : Wawan Iriawan

Komisaris Independen : Bono Daru Adji

Komisaris Independen : Abdi Negara Nurdin

Komisaris : Arya Mahendra Sinulingga

Komisaris : Marcelino Pandin

Komisaris : Ismail

Komisaris : Rizal Mallarangeng

Komisaris : Isa Rachmatarwata

Komisaris : Silmy Karim



Dewan Direksi

Direktur Utama : Ririek Adriansyah

Direktur Enterprise & Business Service : FM Venusiana R

Direktur Digital Business : Muhamad Fajrin Rasyid

Direktur Human Capital Management : Afriwandi

Direktur Keuangan & Manajemen Risiko : Heri Supriadi

Direktur Network & IT Solution : Herlan Wijanarko

Direktur Strategy Portfolio : Budi Setyawan Wijaya

Direktur Wholesale & International Service : Bogi Witjaksono

Direktur Group Business Development : Honesti Basyir

